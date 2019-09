Mutui: il supercalo dei tassi spinge le nuove stipule di Vito Lops

3' di lettura

Le buone notizie, in tema mutui, sembrano non avere fine. Un anno fa - quando si poteva stipulare un fisso sotto il 2% e un variabile intorno allo 0,8% - in molti credevano che quei minimi fossero irripetibili.

E invece, eccoci qua, con l’estate alle spalle a commentare nuovi minimi assoluti per i tassi sui mutui. Il fisso ha rotto al ribasso la barriera dell’1% e il variabile - che per legge non può finire sottozero in Italia - nelle migliori condizioni si colloca allo 0,5 per cento.

Le mosse della Bce

Nel mezzo ci sono le cattive notizie che arrivano dall’economia europea. Il rallentamento economico in atto - nel secondo trimestre il Pil è cresciuto dello 0,2% annualizzato - ha portato sui minimi di tutti i tempi le aspettative di inflazione a medio-lungo termine (5-10 anni). Siamo intorno all’1,2%, lontanissimo dall’obiettivo «vicino al 2%» della Banca centrale europea.

Questo dato macro interessa da vicino le oltre 250mila famiglie che ogni anno stipulano un mutuo in Italia - così come coloro che un mutuo lo stanno già pagando e monitorano lo stato delle offerte per valutare se è il caso di provare a esercitare l’opzione (gratuita dal 2007) della surroga (spostamento del contratto presso un’altra banca disposta a concedere condizioni migliorative in termini di tasso e/o durata). Perché è stato questo dato a spingere la Bce ad annunciare il 12 settembre un nuovo piano di espansione monetaria.