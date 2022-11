Mutui, surroghe dal variabile al fisso: le migliori offerte

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il mese di novembre si è aperto con un ritocco al rialzo dei tassi di interesse sui mutui da parte di diverse banche, un riflesso della terza manovra anti-inflazione attuata dalla Banca centrale europea che, con il nuovo incremento di 75 punti base di ottobre, ha portato i tassi di riferimento al 2%.

Ultimo rialzo della Bce è operativo dal 2 novembre

La maggioranza delle banche ha scelto, almeno per ora, di riversare solo in parte l’aumento del costo del denaro sugli aspiranti mutuatari: rispetto a ottobre, i migliori mutui a tasso fisso sono aumentati di 25 punti base a fronte di un rialzo dell’indice di riferimento Irs di 40 punti base, mentre i migliori variabili sono cresciuti di 15 punti base contro i 30 dell’Euribor. Va inoltre ricordato che l’ultimo rialzo della Bce è operativo dal 2 novembre, per cui i reali effetti sul tasso variabile, più suscettibile alle oscillazioni di mercato, saranno visibili a dicembre.

Loading...

Gli scenari di MutuiSupermarket.it

Nello scenario ipotizzato da MutuiSupermarket.it per una richiesta di 140mila euro (su 200mila euro di valore dell’immobile) per un mutuo di 25 anni, i migliori tassi fissi per gli over 36 anni partono dal 3,44% e, per i più giovani, dal 3,3%. Invece per passare con una surroga al tasso fisso si parte dal 3,54%. Valori destinati a crescere sensibilmente se la richiesta di mutuo supera l’80% del costo dell’immobile (tasso variabile al 3,5% e tasso fisso al 4,5-5%).

Euribor 3 mesi cresciuto di 1,58%

A fronte dell’aumento di 0,75% deciso dalla Bce settimana scorsa su un mutuo di 140mila euro è atteso un aumento di 50 euro della rata mensile. Da inizio anno l’aumento della rata è stato sensibilmente maggiore: l’Euribor 3 mesi è passato da -0,58% di inizio anno all’1,01% medio di settembre, quindi è cresciuto di 1,58% che comporta un aumento di circa 106 euro al mese. E le aspettative sono di ulteriori aumenti dei tassi Bce fino a metà 2023.

LE MIGLIORI OFFERTE Loading...

Tasso fisso opzione più sicura

Il tempo stringe e per una maggiore tutela contro i rialzi futuri, il tasso fisso sembra essere l’opzione più sicura, sia per le richieste di primo mutuo sia per la surroga.