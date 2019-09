Mutui: il tasso fisso conviene per finanziamenti fino all’80%

Gli istituti di credito hanno introdotto il cosiddetto “pricing differenziato” applicando in sostanza spread diversi in relazione alla rischiosità del cliente. E questa viene misurata soprattutto in termini di loan to value. In parole povere: chi chiede un finanziamento pari all’80% del valore della casa è considerato un cliente meno affidabile rispetto a chi ne chiede il 50% o meno. Per questo motivo il primo cliente pagherà uno spread più caro del secondo.

In passato invece, quando il mercato immobiliare italiano era in bolla (2007-2008) e i mutui venivano erogati con meno rigidità a fronte anche di perizie allegre, valeva la regola dello “spread unico”. Dopo lo scoppio della bolla e la successiva contrazione del mercato le banche hanno cambiato registro. Tanto che oggi lo spread è diventato su misura, calzato sul livello rischio del singolo cliente.

Una politica che ha portato dei benefici per il sistema bancario facendo crollare all’1,2% i tassi di insolvenza e che però può un po’ confondere l’aspirante mutuatario nel momento in cui confronta più offerte. Bisogna avere un’idea piuttosto precisa di quello che sarà loan to value dell’operazione prima di confrontare più prodotti. Perché la stessa banca che con un mutuo al 60% offre un fisso sotto l’1% lo può portare all’1,5%, o anche più, se il finanziamento si spinge all’80%.

Per quei pochi istituti che poi offrono anche i mutui vicini al 100% il prezzo da pagare quasi quadruplica avvicinandosi in area 4%. Ecco perché è vero che i mutui oggi sono sui livelli più bassi di sempre. Ma non per chi chiede troppo. E per troppo si intende più dell’80% del valore della casa.