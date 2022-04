Mutui, il tasso fisso prende il volo. E il variabile costa di più

I punti chiave L’inversione dopo anni di calma piatta

Il riadeguamento del mercato

La variabile Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

In queste prime giornate di aprile il mercato obbligazionario sta provando a raccogliere i cocci della fuga degli investitori registrata a marzo. Una delle peggiori della storia per i bond che ha contagiato altri settori della finanza, tra cui il mercato dei mutui. Nell'ultimo mese, infatti, gli indici Eurirs (utilizzati per determinare il tasso finale dei mutui a rata fissa) hanno preso il largo con la scadenza a 20 anni passata dallo 0,85% all'1,27%. Oltre 40 punti base in più in una manciata di...