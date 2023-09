Mutui under 36, il governo studia la proroga fino al 2024 ma con stretta sul reddito

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tra i 550 emendamenti al decreto Asset presentati nelle commissioni riunite Ambiente e industria del Senato, ce n’è uno di Fratelli d’Italia, quindi il partito della premier Giorgia Meloni, che prevede di rinnovare fino al 31 dicembre 2024 le agevolazioni per i mutui prima casa degli under 36 ma abbassando la soglia di reddito a 30mila euro annui, anziché 40mila.

La destinazione del fondo prima casa

La proposta di modifica del provvedimento, a prima firma Gianpietro Maffoni, modifica anche la destinazione del fondo prima casa. La garanzia del Fondo concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale non andrebbe più «con priorità» ma «esclusivamente» per l’accesso al credito «da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età».

Loading...

Tempi stretti per l'esame del decreto

A questo punto per l'esame dei 550 emendamenti i tempi sono stretti. Le Commissioni si dovrebbero rivedere martedì prossimo, 19 settembre, per iniziare l'iter di esame, a partire dalle inammissibilità. L'obiettivo è di chiudere entro giovedì anche se non si esclude una “coda” entro martedì 26 mattina dato che il provvedimento è in Aula dal pomeriggio. Non si escludono neppure ipotesi più pessimistiche come la conclusione dei lavori in Commissione senza votare il mandato al relatore mentre sullo sfondo si profila la richiesta della fiducia. Dipenderà naturalmente anche dal confronto con l'opposizione. Il decreto legge dovrà poi passare alla Camera per essere convertito in legge entro il 9 ottobre.