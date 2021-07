MutuiOnline, i prezzi delle case regione per regione

3' di lettura

È l’intervallo di tempo a evidenziare l’andamento dei prezzi. La pandemia ha congelato per alcuni mesi il mercato, ma adesso molti evidenziano un deciso aumento dei prezzi in alcune realtà come Milano, dove si pensava che il segmento dei bilocali si sarebbe fermato per qualche tempo.

Ma se individuiamo un arco temporale più lungo cosa troviamo? Il primo Osservatorio sul mercato residenziale di MutuiOnline, che anticipiamo in esclusiva, rileva negli ultimi 10 anni un calo notevole dei prezzi medi al metro quadro in Italia (-15%): attualmente il prezzo medio è 1.934 €, nel 2011 si attestava su 2.286 €. Se ci soffermiamo sull'ultimo anno, “l'effetto pandemia” ha portato a un iniziale aumento dei prezzi (+7% nel primo trimestre 2020 rispetto a fine 2019), poi calmierato durante il 2020; si osserva infatti un calo del 5% dei prezzi da maggio 2020 a maggio 2021.

«Nel contesto di un trend dei prezzi al ribasso, le abitazioni sono mediamente più care nel centro Italia con una media di 2.110 €; il nord si attesta su 1.930 €/mq, il sud su 1.590 €/mq e il centro su 1.390 €/mq» dice l’Osservatorio, ma ricordiamo che si tratta di una media a maglie larghe, le quotazioni hanno ampie oscillazioni da città a città, da paese a paese ovviamente. L'unica area geografica che fa registrare nel 2021 un aumento dei prezzi medi al metro quadro è quella delle isole con un + 5% rispetto al 2020.

Nel 2021 la regione con i prezzi medi al metro quadro più alti d'Italia è il Trentino con 2.850 €/mq (+1.116 € rispetto alla media nazionale), seguono il Lazio con una media di 2.579 €/mq e la Toscana con 2.172 €/mq; la regione meno costosa, in media, è l'Abruzzo, dove un metro quadro costa solo 1.148€, il 33% in meno della media nazionale.

La provincia con i prezzi a metro quadro più alti d'Italia è Milano con 2.758 €/mq (+640 € rispetto alla media lombarda), seguita a stretto giro da due città d'arte come Roma (2.708 €/mq, +5% rispetto al Lazio) e Firenze (2.527 €/mq, +16% rispetto alla Toscana).