Mutuo prima casa under 36, modulo da consegnare a banche e intermediari

Dal 24 giugno i giovani under 36 con un Isee fino a 40mila euro annui possono richiedere alla banca o agli intermediari finanziari il mutuo con la garanzia dello Stato dell’80 per cento della quota capitale compilando un modulo scaricabile dal sito della Consap. Il modulo va compilato e consegnato alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo. La soluzione è stata prevista dal decreto Sostegni bis (dl 73/2021, in via di conversione in legge). E la richiesta potrà essere fatta fino al 30 giugno del 2022.

Le informazioni da inserire

Nel modulo va dichiarato di non essere proprietario/i di altri immobili a uso abitativo, «salvo quelli di cui il/i sottoscritto/i abbia/abbiano acquistato la proprietà per successione a causa di morte, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Sono previste tre tipologie di acquisto: “semplice”, con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica e acquisto con accollo da frazionamento (da costrutture). Va indicata l’unità immobiliare (la quale non può essere un immobile di lusso; va indicato che non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ovvero rispettivamente abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi).

Chi ha diritto alla garanzia all’80% della quota capitale

La garanzia concedibile dal fondo è elevata all'80% della quota capitale per tutti coloro che rientrano in categorie prioritarie ben definite: coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto trentasei anni; famiglia monogenitoriale con figli minori (il mutuo è richiesto da: persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore); giovani che non abbiano compiuto trentasei anni e conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.

I tempi per la risposta

Consap entro 20 giorni comunica alla banca l'ammissione alla garanzia.La banca entro 90 giorni comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito, o la mancata erogazione del mutuo (in tale ultimo caso la garanzia decade).È sempre possibile chiedere alla banca la documentazione attestante l'avvenuto invio della domanda a Consap.