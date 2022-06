Muzinich: «Grande cultura imprenditoriale: ecco perché investiamo in Italia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’aspetto interessante dell’Italia è la straordinaria cultura imprenditoriale. Siete un Paese di imprenditori, di persone in grado di costruire e inventare nuove cose: questo è un fattore chiave, che rende il Paese dinamico e attraente per gli investitori come noi». George Muzinich, 79 anni, queste cose non le pensa da oggi. Con la sua Muzinich & Co, fondata a New York nel 1988, è sbarcato in Italia nel 2014, non appena la legislazione sui Minibond ha reso possibile l’operatività di fondi di debito...