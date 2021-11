MV Agusta Brutale 1000 Nurburgring

La Casa di Schiranna, che è prossima a lanciare il nuovo motore tre cilindri di 950 cc e 180-190 cv, ha annunciato quattro novità a Eicma 2021. Sotto i riflettori dello stand MV Agusta ci sarà anche la Brutale 1000 Nurburgring, edizione limitata a 150 esemplari creata sulla base dell’ultima Brutale 1000RR. Costa 40mila euro, monta un motore da ben 208 cv a 13mila giri e sfoggia il logo del circuito tedesco costruito nel 1927. A differenza della Brutale 1000RR, l’edizione speciale pesa 183 kg, tre in meno della base, che scendono a 177 kg montando il Racing kit, che comprende tra l’altro lo scarico Arrow in titanio. Molto belli i cerchi in fibra di carbonio costruiti dalla BST con mozzi in lega di alluminio ricavati dal pieno.

