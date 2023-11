Mv Agusta Lxp Orioli, all terrain di lusso

Dopo l’ingresso tra i proprietari di Ktm, Mv Agusta ha avviato uno sviluppo proiettato verso il segmento upper premium. Lo testimoniano le due novità a Eicma: insieme con la Superveloce 1000 Serie Oro, sotto i riflettori c’è la nuova Lxp Orioli, una all-terrain di lusso prodotta in soli 500 esemplari, tributo a una leggenda italiana del motociclismo, Edi Orioli, che negli anni Novanta è stato un simbolo del motociclismo d’avventura. Monta il nuovo tre cilindri di 931 cc sviluppato interamente a Varese. Sfruttando una piattaforma inerziale a sei assi, la Lxp Orioli offre quattro riding mode e un controllo di trazione disinseribile con cinque livelli d’intervento, anche per l’uso fuoristradistico, a portata di mano data la luce a terra di ben 230 mm. La ciclistica vanta componenti pregiate firmate Sachs e Brembo, e sono previsti kit per accrescere ulteriormente le potenzialità del modello.

