MV Agusta Rush MY21, solo 300 esemplari per la naked da 208 cavalli

Rush è il punto di vista più estremo di MV Agusta nel mondo delle ultra-naked. Una moto unica ed esclusiva realizzata in soli 300 esemplari che esplora nuovi limiti nel design e nelle performance. Mai una naked ha toccato vette così alte per look e livello di finiture. Per il 2021 la Rush riceve numerosi aggiornamenti che la rendono ancora più sportiva, ma al tempo stesso sicura da utilizzare su strada. Una moto che non trova paragoni sul mercato, proposta con un kit altrettanto esclusivo che ne migliora prestazioni ed esalta i dettagli. Il motore quattro cilindri, sottoposto a continue evoluzioni tecnologiche, migliora grazie anche all'adozione di nuovi componenti che consentono di ridurre gli attriti interni. Capace della potenza record per una naked da 1.000 cc di 208 CV a 13.000 giri - che consente di superare i 300 km/h di velocità massima, presenta una distribuzione stata aggiornata con l'introduzione di una nuova fasatura degli alberi a camme studiata per offrire una coppia più favorevole ai bassi e medi regimi senza penalizzare spinta e allungo, che da sempre caratterizzano questo motore. Lo scarico a quattro uscite, inconfondibile marchio di fabbrica di MV Agusta, più scenografico che mai sulla Rush, cambia nell'andamento del collettore principale così da enfatizzare il sound unico del quattro cilindri, nonostante ora il motore rientri nei limiti della normativa Euro 5. Il comparto elettronico della Rush 2021 continua nel suo percorso evolutivo. La nuova piattaforma inerziale IMU consente di rilevare la posizione della moto nello spazio in tempo reale, fornendo alle centraline dati sempre più precisi per gestire ogni controllo in modo estremamente puntuale. Una moto unica come la Rush merita di accompagnarsi con un kit altrettanto unico. Ognuna delle 300 Rush, caratterizzata da un certificato di origine, sarà consegnata al cliente con un racing kit composta da una serie di accessori che ne aumentano ulteriormente l'esclusività.

