Mv Agusta Superveloce Alpine, serie limitata ispirata all'Alpine A110

La passione non fa distinzione tra due e quattro ruote, come confermato dalla nascita della nuova Mv Agusta Superveloce Alpine. Il marchio motociclistico italiano ha unito le forze con Alpine, l'iconico costruttore francese di auto sportive e da corsa, per la progettazione e la produzione di una moto in serie limitata in 110 unità ispirata all'Alpine A110. La nuova Mv Augusta Superveloce incarna perfettamente lo spirito dell'A110, di cui condivide la stessa intramontabile eleganza ed offre emozioni di guida uniche su qualsiasi strada. Entrambe le aziende condividono anche una storia gloriosa nelle gare ed aspirano a creare emozioni uniche per i loro clienti tramite soluzioni innovative e lungimiranti, pur rimanendo sempre fedeli alle loro origini. Commercializzata tramite la rete di concessionari di Mv Agusta, avrà un prezzo di partenza da 36.000 euro compreso il Racing Kit.

Nuova Mv Agusta Superveloce Alpine, scheda tecnica

Superveloce Alpine sarà dotata del motore a 3 cilindri in linea di MV Agusta, con 147 cv a 13.000 giri/min per raggiungere la velocità massima di oltre 240 km/h, e sarà equipaggiata con una serie di accessori dedicati. La grafica, i dettagli e gli accessori porteranno il marchio di Alpine. “Molti clienti Alpine sono anche grandi fan di MV Agusta e viceversa. Superveloce Alpine – ha dichiarato Timur Sardarov, Ceo di Mv Agusta Motor S.p.A. - riunirà idealmente i due mondi, con sinergie incredibili in termini di design, personalità e stile. Non vediamo l'ora di concretizzare questa collaborazione con una delle marche più apprezzate della storia del Motorsport e siamo certi che questa nuova, incredibile edizione limitata sarà accolta con entusiasmo dai motociclisti e dagli appassionati di Motorsport di tutto il mondo.” Patrick Marinoff, Direttore Generale di Alpine, ha aggiunto: “Mv Agusta è un simbolo dell'artigianalità e dell'eccellenza italiana che fa moto come nessun altro. Le nostre due marche sono animate dalla stessa passione che le porta a creare prodotti di ottima ingegneria e a suscitare emozioni uniche nei clienti. Superveloce Alpine è una bell'opera di design e tecnologia che non scende a compromessi a livello di performance e piacere di guida.

Design Superveloce Alpine

Monaco Design Studio, la divisione design di Mv Agusta per la produzione di modelli esclusivi su misura, è stata coinvolta nel progetto fin dall'inizio e ha lavorato a stretto contatto con Alpine. Il risultato è una ì moto che è una sintesi delle personalità dei due marchi, ma con una propria identità. La livrea blu di Superveloce Alpine corrisponde esattamente a quella dell'attuale A110. Anche il logo con la lettera “A” in rilievo sulle carenature ricorda i dettagli originali dell'A110, così come i sedili in Alcantara nero con cuciture blu e i cerchi neri lavorati con macchine a controllo numerico. Per sottolineare la collaborazione tra queste due marche che fanno parte dei rispettivi patrimoni nazionali, le bandiere francese ed italiana sono state orgogliosamente riprodotte su entrambi i lati del parafango anteriore.