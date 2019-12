MX-30, abbiamo guidato il prototipo della prima auto elettrica Mazda: ecco come è fatto e come va Il nuovo suv elettrico di Mazda arriverà nel 2020. Stile inedito, abitacolo con materiali riciclati e piacere di guida in linea con la filosofia Jinba Ittai di Simonluca Pini

5' di lettura

Il nome richiama un mito della casa, l'approccio costruttivo è quello del tipico think different di Mazda. Si chiama MX-30 ed è la prima auto full electric della marca di Hiroshima . Siamo andati guidarla in forma di prototipo a Lisbona. E per prototipo intendiamo che la vettura in test ha forme e carrozzeria del suv CX-30 mentre sottopelle c'è la meccanica, l'elettronica e la batteria della MX-30.

Mazda MX-30 dubque pronta a portare il marchio giapponese nell'era della trazione elettrica. Presentata all'ultima edizione del Salone di Tokyo e in arrivo in Italia entro il prossimo settembre, la novità firmata Mazda è pronta ad entrare nel segmento dei C Suv elettrici con un lungo elenco di anteprime come la filosofia costruttiva capace di abbinare trazione elettrica assicurando il minor impatto ambientale. Anche lo stile è totalmente inedito, con le porte a libro senza montante centrale da cui si accede ad un abitacolo con nuove soluzioni e un comfort da segmento superiore. Già preordinabile online esclusivamente nella versione Launch Edition, ricca versione disponibile fino al 31 marzo, include nel prezzo anche la wallbox da casa, è commercializzata a 35mila euro con un sconto di circa 2500 euro.



Mazda MX-30 2020, dimensioni e stile

Dal vivo diventa ancora più interessante sul fronte dello stile. È questa la prima impressione davanti alla MX-30, grazie alle linee che introducono un nuovo concetto del Kodo Design. Le dimensioni la collocano tra i C Suv, con una lunghezza di 4.395mm, una larghezza di 1.795mm e un'altezza di 1.570mm. Nel dettaglio l'immagine di solidità parte dall'anteriore, mentre i montanti D si abbassano con un angolo acuto per collegare piacevolmente tetto e tetto e abitacolo con la parte posteriore del corpo vettura. Altra novità arriva dall'attenzione all'abbinamento cromatico e alla possibilità di tetto scuro che fa risaltare le parti metalizzate. La cornice estetica fra tetto e porte sarà resa disponibile in combinazione con le tinte carrozzeria Soul Red Crystal, Polymetal Grey e Ceramic Metallic.



Mazda MX-30, interni in sughero e plastica riciclata

Salendo a bordo il primo impatto è di un grande sensazione di spazio, amplificate dalle porte a libro con apertura fino a 82 gradi che Mazda chiama Free Style Door con una bizzara vena di fantasia marketing. La Mazda MX-30 introduce nuovi materiali come il sughero Heritage Cork impiegato nella consolle centrale o il rivestimento della porta in materiale fibroso dalla particolare trama.

Il rivestimento della porta utilizza fibre realizzate con bottiglie di plastica riciclata e il sughero viene raccolto dalla corteccia degli alberi senza abbatterli. Inoltre, Mazda ha sostituito i rivestimenti in vera pelle con una alternativa vegana. Per la prima volta viene impiegato su una Mazda un pannello comandi della climatizzazione a sfioramento su uno schermo da 7 pollici nella parte inferiore della consolle centrale. Piacevole anche il grande divano posteriore, dotato di due attacchi isofix. Come per tutti i nuovi modelli Mazda, il sistema Mazda Connect della MX-30 è dotato di serie di Apple CarPlay e Android Auto.



Mazda MX-30, scheda tecnica e la filosofia progettuale