My Ami Pop, Citroën rinnova il design della gamma

Citroën modernizza la versione My Ami Pop con un nuovo design che ne esalta il carattere giocoso, giovane e sportivo. My Ami Pop è una delle tante personalità offerte da Ami, che ha attirato più di 43.000 clienti sin dal lancio, l’80% dei quali ha optato per una versione personalizzata. My Ami Pop conserva tutte le caratteristiche stilistiche esterne specifiche che ne hanno decretato il successo: 4 copriruota, la striscia grafica nera sotto il parabrezza, un rinforzo del paraurti anteriore e posteriore, lo spoiler posteriore, due adesivi sui pannelli laterali posteriori e due sulle soglie delle porte. Nella sua nuova livrea My Ami Pop cambia colore con l’introduzione dell’infrarosso come tonalità dominante. Gli adesivi sulle soglie delle porte e sui pannelli laterali passano dall’arancione al rosso Infrarosso, il colore caratteristico della gamma Citroën.

Inoltre, My Ami Pop si evolve con un nuovo look per il frontale e più grafica e contrasto per l’adesivo della porta, oltre ad una nuova animazione sui pannelli laterali posteriori. Novità della My Ami Pop è il selettore di guida posto sulla console centrale per migliorare l’ergonomia. Tutti i comandi sono più visibili e facili da selezionare. Accanto ai pulsanti RND, gli utenti di Ami troveranno facilmente la presa USB, il comando della ventilazione, il pulsante di segnalazione di pericolo e la radio, e i comandi di riscaldamento/sbrinamento.

Il selettore di guida sulla consolle centrale sarà disponibile su tutte le versioni di Ami nel 1° trimestre del 2024. Nuovo My Ami Pop è ordinabile, senza variazioni di prezzo, a 8.890 euro IVA inclusa con pagamento in un’unica soluzione o a partire da 49 euro (*) IVA inclusa/mese in noleggio a lungo termine (esempio di noleggio a lungo termine di 48 mesi con un anticipo di 5.074 euro IVA inclusa). La rata mensile e il primo pagamento del canone per quest’ultima opzione possono essere adattati al budget personale. Le prime consegne avverranno nel 1° trimestre del 2024 nei 12 Paesi che già vendono Ami.