My Beauty Whisper, la consulenza beauty online spicca il volo L’app lanciata a ottobre scorso sta registrando crescite importanti di utenti e punta ad arrivare a 100 persone impiegate nel progetto dalle 40 attuali di Marika Gervasio

È cresciuta in modo esponenziale negli ultimi mesi del 2020 a dimostrazione che il trend dei servizi beauty è in continua evoluzione, spinto anche dalla pandemia: è stata lanciata a ottobre dell’anno appena passato, My Beauty Whisper, app mobile del mondo beauty che offre gratuitamente una consulenza di bellezza personalizzata da parte degli esperti per skincare, makeup e fragranze al telefono, con video call o chat e 7 giorni su 7.

«My Beauty Whisper è stata una sorpresa dopo l'altra, crescendo al di sopra di ogni aspettativa - racconta Mario Conti, fondatore e ceo di Adamis Group -. Questo risultato dimostra che le persone hanno ancora voglia di interagire, parlare, confrontarsi e creare rapporti umani trasparenti e di fiducia, ma soprattutto hanno ancora voglia di sognare e sognarsi.I brand lo stanno capendo e stanno utilizzando sempre di più questa piattaforma per parlare al nuovo consumatore senza filtri, in modo specifico, univoco, in estrema trasparenza accompagnandolo per mano in un sogno fatto di profumi e bellezza».

In poco più di un mese l’app ha avuto più di 11.000 download e continua a crescere con circa 500 download al giorno.

«Sono attivi più di 40 beauty export operative attualmente e contemporaneamente su diversi turni, al momento tutte donne - continua Conti -. Ma la continua selezione ci porterà a breve a superare le 100 persone impiegate nel progetto».

Gli utenti sono principalmente donne (l’80%) con fascia di età compresa tra i 20 e i 50 anni. «A un mese dal lancio abbiamo ricevuto più di 1.250 tra chiamate e chat - aggiunge Conti. Ma il dato più importante è che la durata media delle chiamate ricevute che è ben oltre i 3 minuti. Sintomo che riusciamo ad instaurare un “nuovo rapporto umano” tra il consumatore e la consulente anche grazie ad una tecnologia. Confermando quindi la potenzialità della nostra Intelligenza Artificiale che ha come risultato finale lo “Human to human”.