“My Fair Lady” torna in scena per quattro mesi all’English National Opera

Eliza ritorna nel West End dopo 21 anni: uno dei classici del musical, “My Fair Lady”, va in scena per quattro mesi all'English National Opera. Lo spettacolo che si vedrà è quello che è stato acclamato a New York prima della pandemia, prodotto dal Lincoln Center, con una fresca lettura registica. Dagli scontri di classe londinesi alla parodia napoletana dell'opera, al Trianon; mentre a Vicenza la città è invasa dai jazzisti.

Londra

Dal 7 maggio al 27 agosto al Coliseum “My Fair Lady”,uno dei grandi classici del musical; è lo spettacolo prodotto con grande successo dal Lincoln Center di New York e andato in scena prima della pandemia. In questa versione si mette in evidenza che la vera vincitrice è la fioraia Eliza, pensando più alla fonte ispiratrice del musical, la commedia di George Bernard Shaw “Pygmalion“ – distaccandosi dal celebre film con Audrey Hepburn. Eliza è interpretata da Amara Okereke (che ricordiamo come protagonista del musical “Les Misérables”); da notare la speciale presenza di una delle Grandi Dame del teatro e cinema inglese, Vanessa Redgrave, come Mrs. Higgins. La splendida musica è suonata da una piena orchestra – quella dell'English National Opera – e non da un piccolo ensemble amplificato, come di norma avviene con i musical.

Napoli

Il 13-14-15 al Teatro Trianon “La donna è mobile”, dove la commedia dialettale incontra la parodia dell'opera lirica, di Vincenzo Scarpetta (1918), figlio del grande Eduardo, in un mese di appuntamenti dedicati all'”Eredità Scarpetta”. ” E' centrale il gioco musicale con varie parodie dell'opera lirica, tra citazioni di Rigoletto e Traviata di Verdi, Cavalleria rusticana di Mascagni, Guglielmo Tell di Rossini e La Bohème di Puccini. La regia è di Francesco Saponaro.

Vicenza

Dall'11 al 22 “New Conversations”, il 26° Festival Jazz con Frisell, Scofield, Lovano, Cohen, Holland, Elling fra I numerosi altri, non solo nei teatri ma in tutta la città, dai locali ai palazzi antichi, le chiese, i musei, i cinema, le librerie, le vie e le piazze del centro storico. Ci sarà inoltre una inedita ripresa estiva del festival: dal 14 al 17 luglio con appuntamenti di alto rilievo all'aperto: il Cross Currents Trio (con Dave Holland, Zakir Hussain e Chris Potter), Kurt Elling, Vijay Iyer e una serata scientifico-musicale con Mario Tozzi ed Enzo Favata.