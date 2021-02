Myanmar, Biden minaccia sanzioni e il Consiglio di sicurezza Onu si riunisce

Il gruppo thailandese delle costruzioni Amata ha a sua volta annunciato che sta rallentando gli investimenti per la realizzazione di una zona industriale a Yangon, per il timore di sanzioni e disordini. «Dobbiamo frenare», ha detto il chief marketing officer, Viboon Kromadit. Amata ha finora investito 4,7 milioni di dollari in un progetto che ha richiesto 5 anni solo per ottenere i permessi necessari e che, una volta completato, varrebbe un miliardo di dollari.

Anche l’australiana Woodside Petroleum ha detto di aver fermato alcune delle sue attività nel Paese. Woodside collabora con la francese Total e con il conglomerato birmano Mprl E&P nello sfruttamento del primo giacimento di gas sottomarino ad alta profondità. Dal 2014 ha investito più di 400 milioni di dollari in Myanmar.

Se le dittature non necessariamente sono un male per gli affari, le sanzioni internazionali invece rappresentano un’incognita pesante. Dopo il boom registrato tra il 2014 e il 2017, a cavallo delle prime elezioni libere, gli investimenti diretti esteri avevano già subito una frenata. Dal 2011, il Myanmar ha aperto settori come l’esplorazione energetica, le assicurazioni, le banche e le telecomunicazioni alla partecipazione straniera, attraendo big come la giapponese Aeon, la Posco, la norvegese Telenor, l’italiana Eni.

In frenata anche la crescita economica, fiaccata dal Covid-19: secondo un report di dicembre della Banca Mondiale, il Pil del Myanmar crescerà dell’1,7% nell’anno di bilancio 2019-20, rispetto al 6,8% dell’anno precedente. Nel 2020-21, la crescita si fermerà al 2%, per poi tornare al 7% nel medio periodo. La crisi politica, però, rischia di complicare la ripresa.

