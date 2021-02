Myanmar, la Cina blocca la condanna Onu Pechino si oppone alla risoluzione del Consiglio di sicurezza. Aung San Suu Kyi agli arresti fino al 15 febbraio. La Francia propone sanzioni Ue di Gianluca Di Donfrancesco

Golpe Myanmar, condanna internazionale. Usa minacciano sanzioni

Pechino si oppone alla risoluzione del Consiglio di sicurezza. Aung San Suu Kyi agli arresti fino al 15 febbraio. La Francia propone sanzioni Ue

3' di lettura

Il regime di Pechino stoppa la bozza di risoluzione Onu che condanna il golpe in Myanmar. Il Consiglio di sicurezza si è riunito martedì 2 febbraio, con l’intento di chiedere il ripristino della democrazia nel Paese, il rispetto dei diritti umani e il rilascio di tutti i prigionieri politici, a cominciare da Aung San Suu Kyi, presa in custodia lunedì all’alba dall’esercito.

Da allora non si è più avuta conferma ufficiale del suo luogo di detenzione. Secondo alcune fonti, sarebbe confinata nella sua abitazione. Resterà agli arresti fino al 15 febbraio. Un tribunale ne ha ordinato la detenzione provvisoria con l’accusa di aver violato una legge sull’import-export di walkie-talkies, trovati nella sua abitazione di Naypyidaw. Reato punibile con 3 anni di carcere. L’ex presidente Win Myint, a sua volta agli arresti, è accusato di aver violato la legge sulla gestione delle catastrofi naturali, per aver tenuto un comizio nonostante i divieti in vigore per contenere il Covid-19. Anche lui rischia 3 anni di prigione.

Loading...

Nella più grande città del Myanmar, Yangon, però, i segni di resistenza e disobbedienza civile sono aumentati, in risposta all’appello lanciato da Suu Kyi a non arrendersi ai generali. Il personale di 70 ospedali e reparti medici in 30 città in tutto il Paese ha interrotto il lavoro come forma di per protesta, secondo una dichiarazione del Movimento di disobbedienza civile del Myanmar pubblicata su Facebook.

Leggi anche Così l’esercito si riprende il Myanmar e Suu Kyi torna prigioniera politica

Come previsto, Pechino fa valere il suo potere di veto per difendere il Myanmar, ne danno notizia Aljazeera e Bbc. La Cina è a sua volta sotto accusa per la morsa con cui ha stroncato le aspirazioni democratiche di Hong Kong e per il trattamento degli uiguri nello Xinjiang.

Pechino si trova così costretta a difendersi dall’accusa di sostenere il golpe in Myanmar. Mercoledì, il ministero degli Esteri ha rigettato l’ipotesi: «In quanto Paese amico del Myanmar, desideriamo che le parti possano risolvere adeguatamente le loro divergenze e sostenere la stabilità politica e sociale», ha detto il portavoce Wang Wenbin in risposta a una domanda in un briefing, esprimendo irritazione per la fuga di notizie sulla discussione interna al Consiglio di sicurezza.