Myanmar, i generali restituiscono Suu Kyi al ruolo di icona della democrazia Ma sul Nobel per la pace pesa la copertura dell’esercito nella pulizia etnica dei rohingya di Gianluca Di Donfrancesco

Birmania in piazza, i generali minacciano la repressione

Ma sul Nobel per la pace pesa la copertura dell’esercito nella pulizia etnica dei rohingya

8' di lettura

La sua immagine campeggia su migliaia di poster, elevata dai birmani che riempiono le strade e le piazze, per rispondere all’appello a non arrendersi ai generali. Inneggiano al suo nome, mentre i Governi di (quasi) tutto il mondo osservano e ne chiedono la liberazione: Aung San Suu Kyi, l’astro trascinato alla sbarra per la pulizia etnica dei rohingya, torna a essere un simbolo, restituita dai suoi avversari di sempre al ruolo di perseguitata. Un simbolo che riempie lo spazio vuoto della sua assenza: dal giorno del golpe, il 1° febbraio, non è più apparsa in pubblico.

La figlia del generale

Quello con l’esercito birmano è il rapporto indissolubile che lega la vittima al carnefice. È dal fondatore del Tatmadaw che Suu Kyi (nata nel 1945) eredita la sua missione: dal padre, il generale Aung San, eroe dell’indipendenza birmana dal Regno Unito, assassinato dagli avversari politici. Era il 1947, Suu Kyi aveva due anni. Crescerà nel mito ingombrante ed esaltante di un padre martire. Molti anni dopo, mettendo fine a una vita “normale” in Inghilterra, ne prenderà il testimone e lotterà per oltre 25 anni per liberare il Myanmar dalla morsa dei militari.

Loading...

Dopo la morte di Aung San, la piccola Suu Kyi segue la madre Khin Kyi in India, dove la vedova arriva come ambasciatrice nel 1960. Poi in Inghilterra, dove nel 1967 si laurea al St Hugh’s College di Oxford in filosofia, scienze politiche ed economia. Qui conosce Michael Aris, studioso di cultura tibetana, che sposa nel 1971 e col quale ha due figli, Alexander (nato nel 1972) e Kim (nato nel 1977). Nel frattempo, il Myanmar si è chiuso al mondo, prigioniero della dittatura.

Ritorno a casa

È solo all’inizio del 1988 che Suu Kyi torna in quella che ancora si chiama Rangoon, odierna Yangon, per accudire la madre malata. Nelle strade cresce la rivolta contro il regime militare, che reagisce con una sanguinosa repressione: le vittime si contano a migliaia. Tanti dei manifestanti pestati e uccisi nelle strade portano con sé poster del generale Aung e vedono in sua figlia la «scintilla dell’impegno politico» che potrebbe accendere il fuoco della democrazia, come la definisce il giornalista e compagno di lotta Win Tin.

Suu Kyi si convince a fondare la Lega nazionale per la democrazia (Nld). Ad agosto arringa mezzo milione di persone in una manifestazione davanti alla Shwedagon Pagoda. I birmani si innamorano in fretta del suo coraggio, irriducibile perfino di fronte alla canna dei fucili dei soldati mandati a impedirne i comizi.