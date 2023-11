Myanmar, i ribelli al Nord conquistano tre città al confine con la Cina

Dopo il colpo di Stato del 2021 queste e altre formazioni ribelli nate su base etnica hanno di fatto smesso di combattersi a vicenda per unire le proprie forze contro l’esercito regolare, potendo contare anche sull’appoggio delle People’s Defence Forces, il braccio armato del governo in esilio.

Tensioni diplomatiche anche con la Thailandia

La situazione di forte instabilità nelle regioni ribelli sta gravando anche sui rapporti tra i militari al potere a Naypyidaw e i loro referenti a Bangkok e Pechino. I primi sono intervenuti chiedendo garanzie sulla sorte di 162 thailandesi rimasti prigionieri in una delle regioni teatro degli scontri. Si tratta in larga parte di persone impiegate nel fiorente settore delle truffe online che ha trovato terreno fertile in alcune regioni del sud est asiatico dove i controlli sono difficili da effettuare o non vengono fatti di proposito da autorità colluse, come nel caso del Myanmar.

I rapporti con la Cina sono più complessi. Storicamente Pechino appoggia la giunta militare birmana, ma allo stesso tempo mantiene rapporti con (e in alcuni casi, arma) alcune delle formazioni militari indipendentiste etniche che operano nelle regioni settentrionali del Paese. Lunedì il ministero degli Esteri ha chiesto sostanzialmente due cose al regime militare di Myanmar: collaborazione con la Cina per tutelare gli abitanti dello Yunnan che vivono più vicino al confine (nei giorni scorsi ci sono stati un morto e dei feriti per un colpo d’artiglieria) e dialogo con i ribelli al fine di garantire la stabilità del Paese.

Il ruolo della doppia pipeline verso lo Yunnan

Pechino ci tiene a far sì che Myanmar, oltre a restare uno Stato vassallo, non imploda: i suoi interessi economici nel Paese sono numerosi. Il principale è probabilmente la doppia pipeline, gas e petrolio, che parte da Ramree, un’isola birmana affacciata sul Golfo del Bengala che attraversa da sud-ovest a nord-est tutto il Myanmar per arrivare a Ruili, nella provincia cinese dello Yunnan, non lontano dal luogo degli scontri di questi giorni.

Si tratta di una fonte di approvvigionamento energetico a cui Pechino tiene in particolar modo perché consente di bypassare lo Stretto di Malacca, che è considerato dagli strateghi militari uno dei punti deboli delle catene di approvvigionamento della Cina, per via delle sue dimensioni ridotte e della forte presenza nella regione di alleati degli Stati Uniti e della US Navy.