MyFoody contro l’aumento del rischio-spreco per i cibi freschi Il monitoraggio e le azioni della startup nata per mettere in contatto consumatori e supermercati al fine di salvaguardare gli alimenti in scadenza di Gianni Rusconi

MyFoody è nata per ridurre gli sprechi alimentari nella Gdo, avvisando via smartphone i consumatori sui cibi in scadenza

3' di lettura

«Normalmente, tramite la nostra app, i supermercati pubblicano offerte di prodotti vicini alla scadenza e li rendono disponibili per i consumatori finali che possono recarsi in negozio ad acquistarli. Nelle ultime settimane molto è cambiato per tutti: per noi, i nostri clienti e i nostri partner».

L’ammissione è di Francesco Giberti, Ceo e fondatore di MyFoody, piattaforma lanciata circa un anno fa dalla startup innovativa milanese Anagramma e nata per connettere le catene al dettaglio (Lidl, Coop Unicop Tirreno, Carrefour Express fra queste) con i consumatori.

La sua missione? Ridurre gli sprechi alimentari della Gdo, avvisando in automatico gli utenti del servizio, direttamente sul proprio smartphone, della disponibilità di articoli vicini alla scadenza, e per questo scontati anche fino al 50%, presso i punti vendita più vicini al loro domicilio.

Nel 2019, questo modello di acquisto, ha permesso di “salvare” circa 800mila prodotti. La vocazione “sociale” della startup rispetto a un fenomeno che in Italia registra ogni anno circa 20 milioni di tonnellate di cibo destinato alla spazzatura e un danno calcolato in circa 10 miliardi di euro, non è venuta meno neppure in queste settimane segnate dall'epidemia di Covid-19.

Anzi. Proprio l'app utilizzata dalle decine di migliaia di utenti di MyFoody in cinque regioni italiane ha permesso di monitorare gli effettivi accessi “in store” e di rilevare, come spiega Giberti al Sole24ore, tre fenomeni. «Il primo conferma ciò che è sotto gli occhi di tutti: aumentano i consumi, ma diminuiscono le presenze in negozio, perché anche chi solitamente compra meno e più spesso per approfittare delle offerte, in questo periodo tende a fare spese meno frequenti, ma più voluminose.

Gli italiani sprecano meno cibo: nel 2020 calo del 25%

Il secondo – dice ancora il fondatore della startup – conferma lo spostamento a livello geografico dell’emergenza nelle maggiori città in cui il nostro servizio è attivo». Milano, nello specifico, è stata la prima a registrare un calo degli accessi a partire dal 24 di febbraio e in maniera graduale di settimana in settimana, con riduzioni vicine al 30%; a Torino e Bologna la flessione è invece cominciata più tardi, a partire dal 7 marzo, ma è arrivata al 59% e all'82% rispettivamente mentre a Roma gli effetti si sono visti a partire dal 13 di marzo, con una regressione delle visite in negozio del 65% di settimana in settimana.

La tipologia di prodotti acquistati a rischio spreco è infine la terza tendenza emersa a causa del Coronavirus. «Di norma – spiega Giberti - alcuni beni appartenenti alle categorie dei freschi di prima necessità rischiano di rimanere a scaffale; in questi giorni sono invece spariti dalla lista dei prodotti a maggiore rischio di invenduto alimenti come latte e burro mentre aumenta la possibilità di spreco per verdure fresche di veloce deperibilità come l'insalata».