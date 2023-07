MyLocauto Friends: arriva il programma dove più noleggi più risparmidi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nasce MyLocauto Friends il programma di noleggio dell'omonima società che prevede sconti e una serie di benefits in base al numero di noleggi effettuati. In pratica chi si iscrive al programma può avanzare di livello: da “Begginer” passando per “Enthusiast”, fino ad arrivare a “Expert”. Ad ogni livello conseguito, dopo un non meglio specificato numero di noleggi si ottengono sconti sulle tariffe orarie e giornaliere, riduzione ed eliminazione delle franchigie, riduzione dei costi sui servizi aggiuntivi (es. baby seat e rifornimento carburante), tolleranza oraria e molto altro. Per accedere al programma MyLocauto Friends è necessario semplicemente registrarsi tramite a MyLocauto e da li accedere alla sezione MyLocauto Friends. In qualsiasi momento, dopo aver aderito al programma è possibile visualizzare il livello conseguito e i relativi benefits maturati.