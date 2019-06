MySecretCase raccoglie 1,5 milioni di investimenti

MySecretCase ha chiuso la prima tranche del Round B con una raccolta di 1,5 milioni di euro. Con l’operazione entra nel capitale della startup di vendita di sex toys dedicati al piacere delle donne una cordata di investitori privati strategici accanto al Lead Lnvestor R301 Capital (fondo di venture capital internazionale) e a business angel come Ferdinand Von Kalm, ex ceo di Rocket Internet.

La raccolta appena coclusa dalla società, che nel 2018 ha avuto un fatturato di quasi 3 milioni di euro, servirà ad accelerare la crescita in Italia, potenziare il branding e la strategia di marketing e lanciare una linea di prodotti firmati MySecretCase per affermarsi sul mercato come brand nativo digitale.

«Siamo i primi in Italia a raccogliere fondi in questo settore. Il Round ci permetterà di supportare le attività di marketing rivolte ad allargare la user based, accelerare la crescita in Italia e ad affermarci come brand nativo digitale attraverso il lancio – nei prossimi mesi - di una linea di prodotti proprietaria» dichiara Norma Rossetti, founder e amministratore delegato di MySecretCase, che ha partecipato al talent show B Heroes.



Questa operazione rappresenta il secondo Round di investimento per l’e-commerce fondato a Milano nel 2014 dall’imprenditrice Norma Rossetti e fa salire la startup a quota 2,7 milioni di euro raccolti a 5 anni dalla sua nascita. Nel Round precedente del 2017 MySecretCase aveva raccolto finanziamenti per 1.1 milioni di euro da investitori privati italiani.



«In questi anni MySecretCase ha dimostrato di poter crescere e scalare il business in un segmento di mercato che, in Italia, risulta ancora molto frammentato: nel nostro paese esistono più di 200 sexy shop online e in questo scenario ciò che ci ha permesso di distinguerci è anche l'approccio alla sessualità come fattore culturale. Dalla nostra nascita abbiamo portato avanti progetti di educazione al piacere e informazione sessuale - dedicati ai Millennial - attraverso i social e gli incontri tematici del nostro “Dopolavoro dell'Amore”, uno spazio dedicato presso la nostro sede di Milano. Ogni giorno dialoghiamo con le persone, rispondiamo a dubbi, paure e curiosità e ne analizziamo le necessità e questo ci ha consentito di pensare a una linea interamente firmata MySecretCase che possa rispondere ai desideri e ai bisogni degli utenti» conclude Norma Rossetti.