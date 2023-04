Mythical Cars Rally: a maggio in gara le auto che hanno fatto la storia delle competizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 24 al 27 maggio sarà la splendida cornice del comune di Varzi (PV), borgo storico dell'Oltrepò Pavese, ad ospitare la prima edizione del Logiman Mythical Cars Rally. Un evento organizzato dall'Automobile Club Pavia in collaborazione con l'ingegnere torinese Andrea Adamo, due volte in cima al mondo come team principal della Hyundai che ha vinto il titolo iridato. Ma non è “solo una gara”, ma sarà un'occasione in cui potranno incontrarsi storia e passione, con le auto che hanno segnato il tempo di questo sport pronte a gareggiare nuovamente sulle strade dell'indimenticabile Rally delle 4 Regioni: è un festival del rally per le auto del Gruppo A, per le Super 1600, per tutte le migliori vetture dagli anni '90 fino alla fine del periodo delle World Rally Car.

Programma di gara e radici sportive del territorio

L'aspetto competitivo del Logiman Mythical Cars Rally, interamente asfaltato, si articola su due giorni. Gli organizzatori stanno allestendo un'innovativa prova di shakedown di sette ore per venerdì 26 maggio, con la prova di apertura fissata per le 19:48 la sera stessa. Sabato sono previste altre sei prove per un totale di 78 chilometri di gara.La Lombardia è una regione nota per il suo amore per i rally. Cinquantadue anni fa Simo Lampinen vinse il primo Rally delle 4 Regioni con una Lancia Fulvia.

E, sebbene il Mythical Cars Rally non attraversi i confini regionali di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte come faceva il 4 Regioni, non c'è dubbio sul potenziale di partecipazione di tutto il territorio.Una storia ricca e variegata: per tre decenni, dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, stelle come Lampinen, Sandro Munari, Bernard Darniche e Miki Biasion sono salite sul podio di un evento che ha rivaleggiato con qualsiasi rally per la posizione di rilievo nel Campionato Europeo Rally.L'obiettivo è quello di riportare il rally di alto livello nella regione, ricordando agli appassionati alcune delle macchine dai primi anni '90 fino alla fine dell'era delle World Rally Car.

Mythical Cars Rally: le auto protagoniste

In gara saranno presenti le auto Gruppo A protagoniste dal 1994 sino all'era del World Rally Car fino alla fine del 2021, comprese kit-car, Super 1600 e Super 2000, per un evento pensato per cambiare per sempre l'esperienza degli appassionati della competizione.Inoltre, durante i 4 giorni dell'evento, si svolgeranno eventi musicali di livello nazionale e internazionale, promozione di prodotti locali, iniziative e partnership pensate per poter scoprire, vivere e condividere motori, territorio e divertimento. Da segnalare che le iscrizioni sono già aperte e che è già confermata la presenza di Andreas Mikkelsen: vincitore di tre gare nel WRC, Andreas parteciperà al Logiman Mythical Cars Rally alla guida di una Škoda Fabia S2000, l'auto che ha contribuito a lanciare la sua carriera dieci anni fa.