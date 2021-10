N26 chiude round da 900 milioni di dollari, la valutazione balza a 9 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con una quotazione quasi triplicata in poco più di due anni, N26 si conferma tra le principali challenging bank europee. La mobile bank tedesca ha annunciato la chiusura del round di finanziamento di serie E da oltre 900 milioni di dollari, il più grande round di finanziamento fino a oggi per una banca digitale in Europa.



L'operazione è stata effettuata sulla base di una valutazione della società a oltre 9 miliardi di dollari, rendendo così la banca berlinese la fintech più valutata in Germania e tra le prime venti fintech al mondo. Nel luglio 2019 la banca era stata valutata 3,5 miliardi.

Il round è stato guidato da Third Point Ventures Llc e Coatue Management Llc, investitori riconosciuti basati a New York e operanti nel settore tech, ai quali si sono uniti Dragoneer Investment Group LLC e gli investitori esistenti di N26.

«Questo recente round di finanziamento rimarca il fatto che il retail banking come lo conosciamo è cambiato. Con le nostre nuove risorse, siamo in prima posizione per diventare una delle più grandi banche retail in Europa, tutto senza una sola filiale», ha commentato il Ceo e co-founder Valentin Stalf.

N26, che a oggi ha sette milioni di utenti e che conta di chiudere l'anno con transazioni per 90 miliardi di euro in Europa utilizzerà i nuovi fondi per espandere significativamente la sua offerta di mobile banking.