N26 e l’ombra dell’antiriciclaggio, ecco i possibili errori e le ragioni

Può sembrare curioso che nei giorni in cui torna a far parlare di sé la stretta del governo cinese sulle grandi società tech, comprese quelle che operano sul fronte finanziario e bancario retail, anche nel cuore dell’Europa una fintech sia messa alle strette dalle autorità. Ma tant’è. N26, la banca tedesca con sede a Berlino che ha fatto rapidamente breccia tra i più giovani proprio per la facilità di utilizzo (via app sul telefonino, niente filiali) è alle prese con un repentino cambiamento di rotta...