N26 e SumUp insieme per facilitare i pagamenti digitali

La nuova partnership

La nuova partnership si rivolge ai titolari dei conti N26 Business, N26 Business Smart, N26 Business You e N26 Business Metal semplificando la ripresa delle attività commerciali, fornendo loro tutti gli strumenti digitali necessari ad accettare pagamenti cashless in modo sicuro, semplice e conveniente. I titolari di un conto business N26 potranno, infatti, usufruire di un'offerta speciale per l'acquisto di un lettore di carte Air di SumUp ad un prezzo scontato, in modo da poter accettare transazioni elettroniche e contactless senza dover gestire i contanti.

I liberi professionisti e i lavoratori freelance rappresentano un segmento della forza lavoro globale sempre più importante. N26 ha quadruplicato la base di clienti business in Italia negli ultimi 2 anni. «Questo è il motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con SumUp, leader nel settore dei pagamenti digitali con mobile POS, per fornire ai nostri clienti gli strumenti giusti per supportare le loro attività e promuoverle in un mondo sempre più digitalizzato» - sottolinea Andrea Isola, General Manager di N26 Bank per l'Italia e South East Europe.

Pagamenti digitali e liberi professionisti

Per i professionisti, la possibilità di accettare pagamenti digitali grazie a diverse soluzioni ha rappresentato un’ancora di salvezza durante la pandemia, soprattutto per coloro particolarmente in crisi. «In un momento come questo è sempre più importante adottare misure di sicurezza in quanto sempre più clienti e imprenditori decidono di convertirsi a strumenti di pagamento cashless », aggiunge Carolin Wies, Partnerships Lead di SumUp. L'offerta speciale sarà disponibile a partire dal 20 aprile per i clienti titolari di un conto N26 Business, N26 Business Smart, N26 Business You o N26 Business Metal in Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Per usufruire dell'offerta, i clienti dovranno semplicemente accedere alla sezione Esplora nella loro app N26 e fare clic sull'icona di SumUp nella sezione Offerte partner.