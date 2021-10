Naba e Mantero lanciano un programma dedicato ai giovani talenti del tessile

Ascolta la versione audio di questo articolo

Un programma di formazione dedicato ai giovani che unisce due eccellenze della moda: “Naba Mentorship Project with Mantero”, nato dalla collaborazione fra la Nuova Accademia di Belle Arti e la storica azienda tessile comasca, è il nome del progetto che coinvolgerà gli studenti del nuovo Biennio Specialistico in Textile Design della scuola, in partenza questo mese, per formare figure professionali in grado di gestire tutte le fasi della progettazione tessile e della maglieria.

Questa nuova collaborazione darà la possibilità agli studenti del Biennio in Textile Design di entrare nel vivo dei molteplici mestieri legati a questo mondo: durante il corso, infatti, gli studenti elaboreranno un progetto specifico condiviso con Mantero Seta e avranno l'opportunità di approfondire sul campo le loro conoscenze accademiche. La collaborazione prevede anche percorsi di job shadowing che permetteranno ai giovani creativi di affiancare per un'intera giornata un professionista del settore tessile. Allo studente più meritevole sarà offerto anche uno stage di tre mesi.

Per Mantero Seta, che celebra i 120 anni dalla sua fondazione ed è oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia, questo programma si unisce ai progetti attivi già da tempo in azienda, per formare e valorizzare i giovani talenti, offrendo la possibilità di specializzarsi nei diversi ambiti di una grande azienda tessile, come variantisti, progettisti jacquard, textile designer, product manager, e di avere inquadramenti di lavoro stabile proprio per essere attraenti agli occhi delle giovani generazioni.