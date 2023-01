Nasce la prima multiutility toscana, dalla fusione delle aziende di servizi locali

Già convocata per il prossimo 10 febbraio l'assemblea dei soci per integrare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e dare così maggiore rappresentanza alle realtà presenti all'interno della Multiutility. La composizione del CdA rimane invariata ed in carica fino alla regolare scadenza (approvazione del bilancio 2022).

«Superati i localismi»

«Con questa scelta la Toscana si colloca sul versante della crescita e dello sviluppo, superando localismi e personalismi – ha commentato Nicola Ciolini, presidente di Alia –. Si intenda, è solo il primo passo, sarà necessario continuare a coinvolgere le altre fondamentali realtà territoriali e produttive della nostra regione verso la quotazione in borsa prevista per il 2024».

«Con la firma di oggi si apre una porta sul futuro dei servizi in Toscana – ha dichiarato Nicola Perini, amministratore unico di Consiag –. La multiutility nasce dalla storia e dai valori industriali di queste tre provincie, e l'aggregazione è l’atteso sviluppo di queste straordinarie esperienze. Potrà garantire ad un tessuto produttivo ed industriale come quello del nostro territorio, che deve ambire ad essere sempre in forte crescita, adeguate infrastrutture e servizi, in grado di sostenere sia le richieste della collettività che le esigenze del sistema industriale della nostra regione. È un salto in avanti che va oltre le ideologie, e che ha visto la politica capace di trovare gli elementi comuni necessari a costruire uno strumento industriale a servizio dell’intera collettività toscana».

«A conclusione di un processo molto impegnativo e partecipato, prende vita una nuova azienda – ha commentato Marco Baldassarri, presidente di Publiservizi – che consentirà ai Comuni toscani di conservare in condizione di maggiore efficienza ed economicità la gestione di servizi pubblici essenziali per le nostre comunità».