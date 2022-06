Nadal senza limiti: 14esimo Roland Garros e 22esimo Slam. Mai nessuno come lui

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafa Nadal si supera ancora una volta, e fresco dei suoi 36 anni mette a segno l’ennesimo record di una carriera per la quale sono finiti gli aggettivi. Battendo Casper Ruud conquista il suo 14esimo Roland Garros e il suo 22esimo titolo del Grande Slam oltre ad essere il tennista più anziano di sempre a vincere un trofeo così prestigioso. Sempre più distaccati i rivali Djokovic e Federer, fermi a 20 titoli.

La finale sul Philippe Chartrier è stata poco più di un allenamento per il fenomeno maiorchino. Il malcapitato Ruud, 23enne norvegese che sulla terra battuta offre il suo tennis migliore, è riuscito a raccogliere solo 6 game chiudendo il terzo e ultimo set con un umiliante 0-6.

Il torneo è stato comunque un grande successo per lui, giunto alla sua prima finale in uno Slam. «Tutti sappiamo che razza di campione sei - ha detto il norvegese a fine match rivolo allo spagnolo - Oggi ho capito cosa vuol dire affrontarti in finale, non è facile e io non sono certo la tua prima vittima».

Nadal alza così il suo secondo trofeo Slam dell’anno dopo la clamorosa vittoria agli Australian Open in rimonta su Medvedev e dopo mesi di stop per infortunio. È così in corsa per tagliare il prestigioso Grande Slam, cioè vincere tutti e 4 i tornei più importanti nello stesso anno solare, cosa che finora non gli è mai riuscita. Si tratterà di capire se il grosso problema al piede che si trascina da tempo gli consentirà di scendere in campo a Wimbledon.

«Non so cosa accadrà in futuro ma io continuerò a provarci e a lottare finché ne avrò le forze»: un emozionato Rafael Nadal si prende l’applauso del Philippe Chatrier durante la premiazione del Roland Garros. Tra i ringraziamenti di Nadal quello per il suo team e la famiglia: «È straordinario quello che sta succedendo quest’anno - le parole del tennista - quando ero infortunato mi avete sempre incoraggiato, senza di voi mi sarei ritirato da anni. E’ difficile descrivere le mie sensazioni in questo momento, non avrei mai pensato di essere qui a 36 anni, di essere competitivo e giocare la finale sul campo più importante della mia carriera».