Nadef, Cnel: «Solidità della crescita indispensabile per contenere il deficit»

«La solidità della crescita si profila come condizione indispensabile perché si realizzi automaticamente l'assorbimento deficit; senza la capacità del Paese di rimettere in moto stabilmente i consumi, non si potrà evitare l'introduzione di nuove misure espansive, che però andrebbero a pesare ulteriormente sul deficit». Lo ha sottolineato il presidente del Cnel Tiziano Treu, nel corso dell’audizione sulla Nadef, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Cnel, Nadef costruita su clima fiducia, condividiamo impostazione

Il Cnel «concorda con questa impostazione orientata a una politica espansiva e strutturale, e anzi ha attivato al suo interno l'iniziativa di seguire le fasi di attuazione dei principali progetti attraverso specifici gruppi di lavoro formati da rappresentanti ed esperti delle Organizzazioni, in raccordo con le analoghe iniziative del Cese e in una ottica di pieno sostegno ai Governi responsabili», si legge nella memoria del Cnel. La Nota, viene evidenziata, «è costruita su un clima di fiducia nei confronti del Paese che appare nuovo, e prospetta una ripresa marcata nel biennio 2023-24, con un terzo della crescita riconducibile all'effetto propulsivo del Pnrr».

Crescita esposta a rischi riforme, manca impatto su Pil

«Il quadro di finanza pubblica illustrato nella Nota è esposto, oltre che alle (ovvie) turbolenze del quadro economico e politico globale, soprattutto ai rischi che possono derivare dall'efficacia delle riforme delineate nei collegati. Questo Consiglio sottolinea come non vi sia affatto la certezza che tali processi di riforma siano effettivamente in grado di incidere sul tasso di crescita dell'economia, e come nel quadro tracciato dalla Nadef non si rinvenga una analisi quantitativa dell'impatto delle riforme in termini di Pil, si legge nella memoria del Cnel per l'audizione preliminare sulla Nadef.

L’uscita dalla pandemia sembra sempre più sicura grazie ai vaccini

«Il quadro nazionale e internazionale è in evoluzione, con segnali positivi a cominciare dall’uscita, che sembra sempre più sicura dalla terribile pandemia anche per il successo della campagna di vaccinazione>, ha sottolineato il presidente del Cnel Tiziano Treu.