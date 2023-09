Nadef, verso crescita Pil 2023 al ribasso allo 0,8%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Pil del 2023 potrebbe crescere dello 0,8%. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la stima che il governo si appresta ad inserire nella Nadef, rivedendo così al ribasso quella del Def di aprile che indicava una crescita dell’1%. Del resto sul Pil del secondo trimestre è piombato il segno meno (-0,4%), e la Commissione europea i primi di settembre ha tagliato le stime per quest’anno (+0,9%) e il prossimo (+0,8%). Il Pil tendenziale del 2024, ovvero la base di partenza per calcolare la stima del Pil programmatico, si aggirerebbe invece intorno all’1% dall’1,4% stimato nel Def

Nadef in Cdm mercoledì

Sarà il Consiglio dei ministri di mercoledì a esaminare la nota di aggiornamento al Def. In un primo momento la Nadef era prevista in Cdm giovedì ma la riunione è stata anticipata. L’aggiornamento delle variabili macroeconomiche – in primis Pil, rapporto deficit-Pil e quello debito-Pil – contenuto nella Nadef, non permetterà di esaudire tutti i desideri dei partiti in vista della manovra 2024 (attesa in parlamento per il 20 ottobre): una cifra che sale a 40 miliardi, ma che più prudentemente si fermerà a 20-25 miliardi.

Economia in frenata

Il documento che darà la cornice finanziaria alla manovra sta prendendo forma, ma i suoi confini sono blindati dai timori che gravano sui conti pubblici: l’economia sta rallentando, e con il Pil in frenata i margini di spesa si assottigliano.

Verso un rialzo del deficit

Il governo poi dovrebbe rimettere mano anche alla stima sul deficit superando nel 2024 la soglia del 4% programmatico per reperire risorse per la manovra di bilancio. A pesare è il ribasso del pil che comporta un rialzo del deficit tendenziale del 3,5% indicato in primavera azzerando il tesoretto da 4,5 miliardi di euro dovuto al margine con il deficit programmatico del 3,7%. Rialzando quest’ultima stima si libererebbero nuove risorse per finanziare gli interventi della Legge di bilancio. Ma si potrebbe mettere a rischio il bilancio nell’anno in cui torneranno i vincoli europei sulla spesa pubblica.