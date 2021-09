Nadef, il debito scende e punta al 154%. In arrivo decreto su assegno unico e Irap

3' di lettura

Il nuovo programma di finanza pubblica che sarà approvato dal consiglio dei ministri di oggi 29 settembre certificherà anche un’inaspettata discesa del debito rispetto al 2020. Nell’anno nero della pandemia il debito pubblico era schizzato al 155,8% del Pil, il Documento di economia e finanza di aprile prevedeva per quest’anno un aumento ulteriore al 159,8%; ma oggi il quadro della Nota di aggiornamento al Def registrerà il cambio di rotta verso quota 154%. Con una discesa di circa due punti rispetto all’anno scorso: un’altra dinamica inedita, che oggi potrà essere rivendicata dal premier Mario Draghi e dal ministro dell’Economia Daniele Franco nella conferenza stampa attesa al termine della riunione di governo.

Inversione di rotta del debito

A schiacciare il debito, accanto alla crescita dell’economia che sarà al 6% contro un obiettivo del 4,5% (e un tendenziale del 4,1%) scritti nel Def di aprile, interviene un deficit molto più basso del previsto: 9,5%, come spiegato il 28 settembre alla cabina di regia dai vertici dell’esecutivo, contro l’11,8% calcolato ad aprile.

Entrate migliori delle previsioni

Alla base di questi numeri c’è un flusso di entrate fiscali migliore delle attese e l’arrivo effettivo dei primi fondi del Recovery, che per la quota di sussidi non incidono sull’indebitamento; queste due spinte si aggiungono al fatto che la spesa per i principali interventi emergenziali, aiuti a fondo perduto in primis, si è fermata prima dei numeri calcolati per il finanziamento ai due decreti «sostegni». Ma c’è anche la decisione finale di non dedicare una quota importante degli spazi di finanza pubblica aperti dalla crescita al decreto fiscale.

Proroghe in arrivo

Il provvedimento accompagnerà la Nadef al consiglio dei ministri di oggi 29 settembre, ma sarà concentrato soprattutto su una serie di proroghe: ci dovrebbe essere un mese in più per le domande retroattive dell’assegno unico, nuovi tempi supplementari per le imprese che devono pagare l’Irap sospesa nel 2020 dopo aver superato i limiti Ue sugli aiuti di Stato e un intervento per consentire ai Comuni di certificare le firme digitali raccolte per il referendum sulla cannabis. Le misure fiscali più importanti sul piano dei conti pubblici dovrebbero invece intervenire successivamente.

La decisione del governo, che sarà dettagliata dal programma in approvazione, è infatti quella di spalmare sul prossimo triennio una quota dell’effetto-crescita, senza però mettere a rischio la traiettoria del debito che nei prossimi anni dovrà scendere a ritmi ancora più intensi per centrare l’obiettivo chiave di ridare credibilità ai nostri conti pubblici sullo scenario internazionale.