Via libera alla Nadef: nel 2024 Pil +1,2%, debito/Pil al 140,1% e disoccupazione al 7,3%

Deficit che sale al 5,3% nel 2023 per la contabilizzazione del Superbonus e che sarà fissato nel quadro programmatico al 4,3% nel 2024. Sono questi gli obiettivi di indebitamento che il governo stima nella Nadef che è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Il Pil del 2024 crescerà dell’1,2% con una stima rivista al ribasso rispetto a quella stima fissata ad aprile pari al +1,5%. Il debito per il 2024 è fissato al 140,1%. Il tasso di disoccupazione sarà al 7,3%. Nella Nadef il governo indica un’impostazione di bilancio «all’insegna della serietà e del buon senso». Saranno confermati, secondo quanto si apprende, «gli aiuti alle famiglie con redditi medio bassi» e «il taglio del cuneo». Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha inviato alla Commissione europea la lettera con i dati della Nadef 2023.

Meloni: in manovra basta con gli sprechi del passato

«Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di bilancio. Stiamo lavorando per scrivere una manovra economica all’insegna della serietà e del buon senso. E che mantenga gli impegni che abbiamo preso con gli italiani: basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni parlando di «alcuni importanti provvedimenti» approvati oggi dal Consiglio dei ministri.



La nuova stretta sui migranti

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto migranti che contiene una stretta sulle espulsioni e sul fenomeno dei falsi minorenni ed aumenta di 400 unità il contingente militare dell’operazione Strade sicure.

Se lo straniero presenta una nuova domanda di protezione internazionale (domanda reiterata) durante l’esecuzione di un provvedimento di espulsione, il presidente della Commissione territoriale, in composizione monocratica, valuta preliminarmente e immediatamente l’eventuale inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale. «In questo modo - segnalano fonti di governo - si contrasta la pratica delle domande di asilo pretestuose e dilatorie».

Il decreto migranti approvato dal Consiglio dei ministri, spiegano fonti di governo, «prevede la possibilità di svolgere più rapidamente gli accertamenti per verificare l’età del minore straniero non accompagnato». Gli accertamenti sono autorizzati dalla procura dei Minorenni. «Se l’età dichiarata non corrisponde al vero - aggiungono - lo straniero è condannato per falsa attestazione. La condanna per il reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale può essere sostituita dall’espulsione dal territorio nazionale».