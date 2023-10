Ok Camera a scostamento. Nadef, Fitch: significativo allentamento politica bilancio

Schlein: senza impegno su sanità non voteremo scostamento bilancio

Alla vigilia del voto, la segretaria del Pd Elly Schlein ha chiesto al governo di trovare almeno quattro dei sette miliardi necessari per la sanità. Se ciò non dovesse accadere, ha avvertito, «se non ci saranno queste risorse, si taglieranno servizi. E voteremo contro». Una strategia, quella di non votare lo scostamento, che potrebbe essere messa in campo anche dall’altra forza politica di opposizione, i Cinque Stelle guidati da Giuseppe Conte. Di fronte a questa ipotesi, Fratelli d’Italia ha chiesto a tutti i parlamentari di non disertare l’aula, così da evitare che la maggioranza vada sotto nella votazione, così come è accaduto ad aprile a Montecitorio.

Calenda "10 mld sulla sanità o non votiamo scostamento di bilancio"

Giorgetti, saldi? Se situazione peggiora faremo riflessioni

L’incognita della guerra in Medio Oriente potrebbe portare l’esecutivo a ripensare i saldi di bilancio: «Se la situazione peggiora - ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato - bisognerà fare altre riflessioni». Quanto alla sanità, il ministro ha detto che solo con la prossima legge di bilancio «potrà essere definito e quantificato il livello, in rapporto al Pil, della spesa sanitaria e potranno essere effettuati in maniera compiuta i confronti con i passati esercizi finanziari».

Fitch, Nadef significativo allentamento politica bilancio

Le stime della Nadef rappresentano «un significativo allentamento della politica di bilancio rispetto agli obiettivi precedenti» del governo italiano. Lo scrive l’agenzia Fitch. «Le nostre previsioni aggiornate sul deficit pari al 5,2% del Pil nel 2023 e al 4,2% nel 2024 sono ormai vicine ai nuovi obiettivi del governo dopo le nostre revisioni di maggio». Fitch prevede un calo più contenuto del debito che, riflettendo la revisione del deficit, in rapporto con il Pil scenderà di 1,3 punti percentuali al 140,3% quest’anno, meno rispetto ai 2,2 punti percentuali stimati a maggio. Il debito si stabilizzerà al 140% del Pil nel 2025.





