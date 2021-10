Nadef, risoluzione maggioranza: proroga, estensione e semplificazione superbonus

Consolidare crescita Pil stimolata da Pnrr

Nel documento si chiede inoltre di «consolidare la crescita del Pil, stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal Pnrr, in particolare mirando ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all'evasione, nonché indirizzando le risorse di bilancio verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione e sanità».

Razionalizzare fisco e flessibilità uscita lavoro

La maggioranza in uno dei punti della risoluzione sulla Nota di aggiornamento dedicato al fisco e alle politiche del lavoro chiede di «prevedere, con la massima urgenza e compatibilmente agli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nadef 2021, misure che non rientrano nell'ambito operativo del Pnrr, ma che concorrono a realizzarne i relativi obiettivi generali ossia interventi per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale e per l'estensione e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali, prevedendo per questi ultimi lo snellimento e l'accelerazione delle procedure di erogazione». Nel documento si impegna inoltre il Governo «a razionalizzare le politiche attive per il lavoro, al fine di agevolare con più efficacia l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di chi è disoccupato o di chi ha perso il posto di lavoro, nonché a prevedere l'implementazione di meccanismi di flessibilità in uscita del mercato del lavoro».

Taglio progressivo sussidi dannosi ambiente

Tra i dieci impegni che la maggioranza ha chiesto all’esecutivo anche quello di «proseguire nell’attuazione del Green New Deal, con particolare riferimento ad idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica e verso l’economia circolare, mediante la progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (che determinerà maggiori entrate da utilizzare per ridurre gli oneri a carico dei settori produttivi) e la tempestiva definizione di appositi indicatori per gli investimenti ecosostenibili».

Nadef, FdI presenta emendamento: delega fisco sia senza catasto

Secondo quanto si apprende da fonti di Fratelli d’Italia, il gruppo al Senato ha presentato un emendamento alla risoluzione di maggioranza sulla Nadef, che è all’esame dell’Aula, in cui chiede di aggiungere agli impegni del governo quello a «non includere nella prossima delega fiscale la revisione degli estimi catastali, o alcuna misura che vada a incidere sulle rendite, considerate le ricadute incerte e pericolose che colpirebbero le famiglie, del tutto inopportuno in un momento di dilagante crisi economica».

La strategia di politica economica all’esame del parlamento

La votazione sulla risoluzione è in un certo senso il giudizio del parlamento sulla Nadef, la Nota di aggiornamento del Def. La Nadef aggiorna il quadro di finanza pubblica e delinea le strategie di politica economica del Governo. Un voto quello dei due rami che arriva lo stesso giorno, prima la Camera e poi il Senato, e che si concentra sulle risoluzioni di maggioranza e di opposizione. Sono documenti in cui deputati e senatori individuano soluzioni che impegnano il Governo. Sulla Nadef è intervenuto in audizione anche il ministro dell’Economia Franco: ha messo in evidenza che nel triennio 2022-2024 ci sono margini per intervenire sugli ammortizzatori sociali e «avviare un processo di alleggerimento del carico fiscale».