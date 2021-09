Draghi: «Dal debito pubblico si esce con la crescita. Morti sul lavoro una strage continua»

3' di lettura

Saranno venti i decreti collegati alla manovra di bilancio per il prossimo triennio. Arriva l’impegno alla proroga al 2023 del superbonus. Le novità, compresa quella che riguarda l'incentivo alle ristrutturazioni green, sono contenute nella Nadef, la Nota di aggiornamento al Def, approvata in Consiglio dei ministri che aggiorna le stime di crescita del Pil al 6 per cento. La Nota prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit e definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dal debito pubblico si esce con la crescita

La previsione di aumento del prodotto interno lordo (Pil) per l'anno in corso sale al 6%, dal 4,5% previsto nel Def in aprile, mentre la previsione di indebitamento netto (deficit) scende dall'11,8% del Pil nel Def al 9,4% della Nadef. Annunciata una manovra da 22 miliardi per spingere il Pil. Il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco illustrano le novità nel corso della conferenza stampa. «Dal debito pubblico - ha ricordato il premier - si esce con la crescita». «Il debito pubblico - ha sottolineato Draghi - è in lieve discesa e mi sono chiesto cosa significa: è la prima conferma che dal problema dell’alto debito pubblico si esce prima di tutto con la crescita». E ha ricordato come le vaccinazioni siano «ingrediente di crescita».

Il rimbalzo degli investimenti oltre quanto perso lo scorso anno

«Il rimbalzo degli investimenti recupera tutto ciò che era stato perso lo scorso anno e anche di più», ha sottolineato il premier Mario Draghi. Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha affermato che «tutti i previsori si stano avvicinando al forte miglioramento delle prospettive di crescita dell’Italia da parte del Governo italiano e vista la crescita acquisita anche ipotizzando un rallentamento nell’ultima parte dell’anno, giungeremmo molto tranquillamente al 6% o comunque molto vicino». Franco ha ricordato che «rispetto alla flessione subita l’anno scorso, di quasi il 9%, ne recuperiamo circa i due terzi». Sull’Afghanistan Draghi ha detto che«ci sarà il vertice G20 straordinario il 12 ottobre».

Sarà una manovra espansiva

«La legge di bilancio che presenteremo tra poche settimane rimarrà fondamentalmente espansiva», ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. «Dobbiamo stare attenti a quali misure contribuiscono a una crescita equa, sostenibile e duratura e quali indifferenti per questa crescita», ha detto parlando della manovra per il 2022. «La sfida più importante è rendere la crescita equa e sostenibile, duratura, strutturale, a tassi di crescita più alti di quelli precedenti la pandemia che erano veramente molto bassi ed erano alla base della crisi continua dell’economia».