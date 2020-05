Nagel: «I capitali non mancano, il virus darà la spinta ai riassetti» «Mediobanca rivedrà a luglio la politica dei dividendi «ma i target non cambiano». «I nostri clienti preferiscono mani libere senza ricorrere ai finanziamenti di Stato» di Antonella Olivieri

Mediobancaha appena archiviato un trimestre dove la crisi ancora si vede poco, perchè fino alla prima settimana di marzo gli affari dell’istituto di Piazzetta Cuccia andavano a gonfie vele. «Dobbiamo essere pronti a fronteggiare anche lo scenario peggiore», dice l’ad Alberto Nagel, perchè non si sa quanto possa durare l’effetto di questo shock, esogeno al sistema economico-finanziario ma già responsabile di una recessione senza precedenti.

Nel tunnel però la banca d’affari milanese ci è entrata meglio attrezzata rispetto alle precedenti crisi, quella del 2009, seguita al fallimento della Lehman Brothers, e quella del 2012, quando lo spread BTp/Bund era schizzato a 500 punti, crisi dalle quali è uscita senza mai battere cassa ai suoi azionisti. Il Core equity tier 1, che era del 10% post Lehman e del 12% post crisi del debito sovrano, oggi sfiora il 14 per cento.

Le attività available for sale - il reticolo di partecipazioni esposto alle fluttuazioni dei mercati - sono state tutte liquidate: è rimasta la partecipazione stabile in Generali che è una “garanzia”. La raccolta tramite depositi - private e retail - è passata dall’8% al 45 per cento. Oggi il 25% dei ricavi e il 48% delle commissioni deriva dal wealth management, che prima era marginale. La differenza tra Core tier 1 e Srep (i requisiti minimi prudenziali stabiliti dall’autorità di vigilanza) è dell’ordine di 600 punti base, un margine di sicurezza tra i migliori in Europa.

Pronti ad affrontare un futuro incerto

Insomma, Mediobanca si prepara ad affrontare l’incognito con le spalle ben parate. Mentre appunto fino al lockdown l’operatività marciava a pieni ritmi, negli ultimi due mesi ci sono due attività in particolare che non si sono mai fermate. «Il wealth management è andato avanti bene, beneficiando del fly to quality - spiega Nagel - anche gli impieghi sono cresciuti, in particolare per il tiraggio di linee di credito già concesse alla nostra clientela corporate». Prima del “tutti a casa”, c’erano 12-15 deal maturi per il rush finale, poi l’emergenza Covid ha sospeso in un surreale limbo anche la finanza. Nelle ultime settimane però Piazzetta Cuccia ha riscontrato un risveglio anche su questo fronte, con operazioni che vengono riprese in mano per essere ridiscusse. Non si chiuderanno tutte subito, ma è già una “fase 2”. È ripartito anche il mercato dei capitali e il trading è migliorato, anche se il contesto resta ancora difficile.

«Profitti importanti» in vista

«Ci vorrà ancora un anno, un anno e mezzo per recuperare i livelli di partenza», prevede Nagel. Ed è già una visione ottimistica da parte di chi considera che se progressivamente si recupererà un po’ di normalità i danni per il sistema potranno essere gestiti. Per quanto riguarda Mediobanca, invece, l’ad è convinto che potrà esprimere «profitti importanti» anche nel prossimo esercizio. Da luglio si rivedrà però la politica dei dividendi, con nuove linee-guida che terranno conto del mutato contesto, mentre per la cedola che dovrebbe essere staccata a novembre, a valere sull’esercizio che si sta per chiudere, si vedrà se la Bce ne consentirà la distribuzione. Il piano e i target al 2023 comunque, assicura, «sono confermati».