Naike Gruppioni, la senatrice da Azione di Calenda a Italia viva

L'ultimo movimento al centro è quello dell'imprenditrice bolognese Naike Gruppioni, eletta in Emilia Romagna, che passa da Azione (di cui è membro della Direzione nazionale) a Italia viva: di fatto però, fino a quando le due formazioni avranno un gruppo unico, non cambierà componente parlamentare: «All'autorità che ha manifestato Carlo Calenda preferisco l'autorevolezza di Matteo Renzi, che anche quando ha fatto dei passi indietro ha sempre messo al centro il progetto. Ed è Renzi la risorsa indispensabile per la riuscita di un centro riformista e liberal–democratico» ha detto annunciando la sua decisione. «Offriamo una casa a tutti quelli che dicono che non ci si può arredere allo schleinismo o al melonismo» ha detto Matteo Renzi annunciando l’arrivo in Italia viva, oltre che di Gruppioni, anche di Giulia Pigoni, consigliera regionale in Emilia Romagna, eletta con la lista Bonaccini presidente.



4/5 Menu