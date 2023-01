Namibia: per ammirare le stelle e i tour nei siti di pittura rupestre

Un posto magico, dove le stelle sembrano più vicine. La Namibia ha tante virtù per essere scelta come destinazione per un viaggio invernale e chi non è interessato a questo genere di esperienza può fare un pensierino a un soggiorno presso il Rooisand Desert Ranch, nella regione di Gamsberg, un'area ancora praticamente priva di inquinamento luminoso e interessata da ottime condizioni meteo tutto l'anno. Per contemplare la volta celeste attraverso l'occhio di un grande e moderno telescopio si può fare un salto all'Osservatorio di Rooisand mentre per tutti coloro che non sono appassionati di astronomia l'esperienza da non perdere è quella di un'escursione fra i siti di pittura rupestre o tra le dune rosse del deserto del Namib.



