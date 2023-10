Il ristorante che fa la guerra agli sprechi

Nana Meat Group Srl è una società della Spezia, in Liguria, che gestisce il ristorante Nana Meat&Wine evitando gli sprechi che solitamente avvengono nella lavorazione della carne e scegliendo un packaging per l’asporto interamente biodegradabile e compostabile. Non a caso, la società è stata scelta dalla giuria tra i vincitori della categoria sostenibilità economica del Premio Impresa sostenibile 2023.



