Taiwan, Nancy Pelosi prepara la visita. Pechino minaccia “forti risposte”

E' al momento un viaggio con date da mettere nero su bianco e da confermare, quello dello Speaker della Camera americana Nancy Pelosi a Taiwan il mese prossimo. Ma la reazione della Cina, nel clima di tensione che si respira tra Washington e Pechino, non si è fatta attendere: Pelosi, quando arriverà a Taipei, sarà accolta da una risposta a base di “misure risolute e forti”, ha minacciato il Ministero degli Esteri cinese. Sollevando lo spettro di una nuova crisi, al suono anche di mobilitazioni militari, sul palcoscenico asiatico.

“Eroderebbe significativamente la sovranità e integrità territoriale della Cina”, ha affermato del viaggio di Pelosi, il cui progetto è stato svelato dal Financial Times, il portavoce governativo Zhao Lijiang. “Avrebbe un grave impatto sulle fondamenta delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, inviando un segnale seriamente errato alle forze taiwanesi per l'indipendenza”. Il Ministero della Difesa di Pechino ha aggiunto che “sventerà ogni forma di interferenza di forze esterne e complotti separatisti per l'indipendenza di Taiwan”.

Taiwan à diventata un punto sempre più caldo della partita geopolitica e militare tra le due potenze e i loro alleati: il leader cinese Xi Jinping la considera da sempre parte del Paese e ha intensificato toni nazionalistici e piani di riunificazione. Ha aumentato le pressioni militari nella regione, spedendo di frequente aerei e compiendo manovre belliche nei pressi dell'isola. Ha evocato, se necessario accanto alla pista diplomatica e pacifica, anche un ricorso alla forza per raggiungere i suoi obiettivi.

La Casa Bianca ha tenuto testa alla sfida alzando i toni e aggiornando gli impegni e gli aiuti a sostegno di una difesa dell'isola, con prese di posizione e forniture di armamenti, pur senza rinnegare apertamente l'“ambiguità strategica” della tradizionale politica americana della One China.Un nuovo pacchetto di armi statunitensi da 108 milioni di dollari destinate all'isola e disegnato per aiutare l'esercito locale a resistere all'eventuale aggressione di un nemico molto più grande era già diventato simbolo e oggetto di duro contenzioso nei giorni scorsi. Pechino ha chiesto a gran voce nei giorni scorsi la cancellazione della fornitura.

C’è anche di più, per Washington, alle spalle dei singoli momenti di scontro. La Cina è considerata da Washington come il principale avversario strategico globale di lungo periodo, nella aggiornata dottrina del Pentagono e dell'amministrazione americana. La Russia rappresenta invece piuttosto un rischio immediato. E' un atteggiamento, quello nei confrionti di Pechino, che sta informando l'intera politica estera Usa: il Presidente Joe Biden è reduce da un viaggio in Medio Oriente dove uno dei propositi è stato proprio quello di arginare l'espansione dell'influenza di Pechino tra i paesi arabi.