Nancy Pelosi verso Taiwan: giù le Borse, Pechino ferma import alimentare da Taipei

Nancy Pelosi e la sua delegazione lasceranno Singapore per raggiungere l’aeroporto di Songshan, a Taiwan alle 22.20 di questa sera, ora locale, secondo quanto riporta il Liberty Times e alcuni media americani, mentre il Presidente Tsai Ing-Wen e il suo ufficio non hanno rilasciato dichiarazioni a conferma o smentita della visita della speaker.

Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America ha messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni. Previsto, secondo alcune fonti, un incontro con il Presidente Tsai Ing-Wen. Aumentano le tensioni tra Usa e Cina e anche le tensioni militari nello Stretto di Taiwan.

La Borsa di Hong Kong triplica le perdite segnate in apertura in scia ai timori di una crisi Usa-Cina per la possibile visita della presidente della Camera americana: l’indice Hang Seng cede il 3,01%, a 19.558,69 punti, mentre affonda il comparto dei tecnologici con l’Hand Seng Tech a -4,37%.

La Cina ha sospeso nella notte l’import di beni alimentari da oltre 180 imprese di Taiwan con una mossa che appare come una prima ritorsione. I media di Taipei hanno rimarcato che «l’improvvisa mossa delle Dogane cinesi causerà un duro colpo» all’industria alimentare locale, tra agricoltura e pesca. Le Dogane, in base ai rilievi ufficiali, hanno contestato «la violazione delle normative pertinenti e interrotto d’urgenza l’import». Dal 2021 la Cina ha messo al bando ananas e altri beni taiwanesi per la presunta presenza di parassiti e sostanze vietate.