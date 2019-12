Pensioni, Nannicini: «Serve una soluzione per gli ultimi 6mila esodati»

L’annosa storia degli esodati

Annosa la storia degli esodati, una vicenda che si trascina da anni senza soluzioni valide per tutti: «Ci deve servire di lezione. Se non agiamo prima e aspettiamo che arrivi lo scalone di 5 anni nel gennaio 2022, ci troveremo molte categorie che chiederanno tutele ulteriori, perchè qualcuno uguale a loro, per pochi giorni, andrà in pensione a 62 anni e loro a 67».

I requisiti bruschi creano sempre problemi

Spesso vengono introdotti requisiti troppo stringenti: «Ogni volta che c’è un requisito temporale brusco, come è stato per la Fornero, nascono i problemi. Usciamo dalla logica dei provvedimenti tampone o ci sarà sempre qualcuno che preme perchè non rientra nella misura per poco. E si creano scaloni che la politica fa fatica a reggere».

Come uscirne

Come uscire da questa logica? «Servono due cose: uniformiamo la finestra dell’ultima salvaguardia a tutte le categorie, facendo un’opera di equità. Poi basta interventi tampone. Serve un sistema stabile, con canali di uscita strutturali per persone di difficoltà e canali standard per chi non ha problemi. Nel mio disegno di legge c’è “quota 92” - 62 anni di età e 30 di contributi - solo per categorie svantaggiate: disoccupati, persone con didabilità e familiari e lavoratori gravosi».