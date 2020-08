Nano-Tech, nuovo impianto di materiali per satelliti e F1 Inaugurato nella sede di Ascoli Piceno un nuovo stabilimento produttivo, frutto di un investimento di oltre 3 milioni di euro. All’interno del nuovo sito è stata installata una linea di impregnazione per la produzione di materiali compositi avanzati di Antonio Larizza

Ad Ascoli Piceno, nel cuore della Carbon Valley d’Italia, nascono super-materiali nanotecnologici per elicotteri, satelliti e monoposto di Formula 1. Resine, tessuti, vernici e pannelli dotati di caratteristiche uniche che Nano-Tech, Pmi innovativa nata nel 2016, sviluppa grazie a un processo industriale brevettato che consente la dispersione di nanoparticelle all’interno di un materiale di partenza. Per renderlo resistente, leggero o in grado di sopportare temperature elevate.

L’investimento per l’impianto

Con un investimento da 3 milioni di euro, Nano-Tech ha appena inaugurato un impianto che sfrutterà il nuovo processo produttivo. «La tecnologia che abbiamo brevettato con il nome 3Dynamics – spiega l’amministratore delegato Giuseppe Galimberti – permette di disperdere nanoparticelle all’interno di materiali (polimeri, resine, vernici, plastiche, ndr), che si fissano in modo duraturo e omogeneo, rendendo il materiale additivato migliore di quello da cui si è partiti. Basandoci su questa innovazione, siamo riusciti a ottenere anche dei nuovi materiali, brevettandoli».

Nuovi materiali

È il caso del materiale composito battezzato «C-PReg 400». Un pre-impregnato capace di resistere a temperature fino a 400° C in ambienti ossidanti. Cinque volte meno denso dell’acciaio, quindi anche più leggero, e con migliori performance meccaniche. Nato dalla collaborazione con Petroceramics, società partecipata da Brembo, per la produzione in ambito automotive di parti di sistemi di scarico, cestelli freni, componenti non infiammabili e carenature di zone calde dei motori, è presto finito nel radar della Formula 1. Modellando il «C-PReg 400» oggi le scuderie - sia i top team che le squadre minori - realizzano diversi componenti delle monoposto: dalla barriera che protegge il pilota dalle escursioni termiche del motore, alla vaschetta dei freni, a parti aerodinamiche della carrozzeria molto vicine a fonti di calore, come per esempio gli scarichi.

La collaborazione con la Formula 1

La collaborazione tra Nano-Tech e la Formula 1 dura da circa tre anni. La prossima frontiera, che ad Ascoli Piceno è già in fase avanzata, sarà l’impiego di materiali additivati su basi naturali, come fibra di canapa o di lino. «Anche in questo caso il banco di prova sarà la Formula 1: il nuovo statuto ha previsto l’impiego di componenti realizzati in materiali compositi eco-sostenibili».

Materiali utilizzati anche in industria aerospaziale e satelliti

Materiali aumentati con proprietà termiche, quindi capaci di non incendiarsi nemmeno ad altissime temperature o di ritardare la fiamma, sono utilizzati anche nell’industria aerospaziale e dei satelliti. Nano-Tech è accreditata sul portale fornitori di Leonardo. «Collaboriamo con la loro divisione dedicata agli elicotteri», spiega Galimberti.