Napoli, con 532 nuovi positivi, teme il lockdown totale

De Magistris: «Prima annunci ufficiali, poi a mezzo stampa»

«Le parole sono piombo. Se queste sono le condizioni, se le strutture tecniche come il Cts, l'Istituto superiore di Sanità, la Protezione civile, il Governo, la Regione hanno degli elementi per fare una comunicazione ufficiale la facessero innanzitutto nei luoghi istituzionali e poi lo comunichiamo a mezzo stampa come è doveroso per ragioni di trasparenza. E' inutile far fare una dichiarazione a un esperto anche se fosse il più autorevole», ha commentato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Ospedali allo stremo

La situazione degli ospedali campani è molto critica. La regione è al primo posto per carenza di infermieri per fronteggiare l'emergenza pandemia. Tra le 10 e le 12mila unità di professionisti della sanità mancano all'appello, secondo il sindacato Nursing Up, che ha presentato il nuovo report incentrato sulla mancanza di infermieri nelle aree Covid della sanità pubblica. L'Unità di crisi della Regione ha fatto scattare la trasformazione in posti letto Covid di numerosi reparti, da geriatria a dermatologia alle discipline chirurgiche. Situazioni particolarmente allarmanti si registrano nell'area vesuviana, di competenza dell'Asl Napoli 3 Sud.

Corsa contro il tempo per nuovi posti letto negli ospedali