Napoli aggancia il passo di crescita del Paese, tornano gli investimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

C’è aria di risveglio in Campania. Le imprese riprendono a investire e a utilizzare gli incentivi disponibili. Il flusso turistico che già nel 2022 aveva raggiunto livelli molto interessanti, si prevede che nel 2023 superi il 2019.

Tutto, insomma, sembra far scorgere una nuova primavera in arrivo. «Le prospettive economiche per l’anno 2023 in Campania – commenta Salvio Capasso, responsabile servizio imprese e territorio di Srm, centro studi collegato a Intesa Sanpaolo – si presentano positive.

Loading...

Dalle prime indicazioni la variazione del Pil della regione, secondo nostre stime, dovrebbe essere almeno in linea o lievemente superiore alla media nazionale (+0,6%)». Si prospetta, insomma, per la regione e per Napoli l’aggancio alle dinamiche del resto del Paese atteso da molti anni.

Un segnale interessante viene dalla Zes. A un anno dalla nomina del commissario e dalla semplificazione delle procedure, la macchina si è avviata. Settantotto le domande presentate, sedici quelle autorizzate che produrranno investimenti per 120 milioni. Realizzato uno stabilimento industriale ad Acerra, in fase di collaudo: si tratta della Sbe dell’imprenditore romagnolo Alessandro Vescovini che nel 2022 ha rilevato la Meridbulloni di Castellammare con 65 dipendenti.

Mentre è stata anche inaugurata la nuova piattaforma di stoccaggio di medicinali Farvima nell’Interporto di Nola.