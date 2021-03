Napoli Bari, montato il primo ponte sulla linea ferroviaria ad Alta velocità

2' di lettura

Tappa importante nella costruzione della linea ferrovia Napoli-Bari: Webuild sulla linea ad alta velocità-capacità Napoli-Bari, opera commissionata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), ha installato ieri, nel comune di Acerra, il primo dei tre ponti ad arco della tratta Napoli-Cancello. Si tratta di un intervento, progettato da Italferr (Gruppo FS Italiane) con una soluzione ingegneristica all'avanguardia che consente di minimizzare gli impatti sul traffico in fase di costruzione.



La rete ferroviaria Napoli Bari

La linea ferroviaria Napoli-Bari sarà un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud Italia, con tempi di percorrenza quasi dimezzati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, e permetterà di avvicinare Nord e Sud, con la previsione di un viaggio da Milano a Bari in sei ore. Si tratta di un’opera in gestazione da tempo che negli ultimi anni ha registrato una netta accelerazione. Oggi tutti i lavori sono stati assegnati.

Il ponte montato in dieci ore

Il ponte installato, come gli altri due che saranno posizionati nei prossimi mesi, ha un peso di 2500 tonnellate ed è lungo circa 80 metri con un'altezza di 21 metri. Dopo una serie di attività preliminari per la sistemazione dell'asse stradale, il ponte, con un'operazione durata circa 10 ore, è stato preso in carico da 18 speciali carrelloni, che complessivamente hanno distribuito il peso su 104 assi gommati, per essere poi issato a circa 6 metri da terra tramite torri di sollevamento (Strand Jack).

Collegamento con la stazione di Afragola

La tratta Napoli Cancello in cui è stato posizionato il viadotto consentirà di portare i binari della linea a servizio della stazione AV di Napoli-Afragola, costruita dalla società Astaldi parte del Gruppo Webuild, stazione che una volta operativa diventerà hub per l'interscambio passeggeri tra i servizi regionali e AV. Il tracciato si articola per circa 15,5 km nei territori di Casoria, Casalnuovo, Afragola, Caivano e Acerra. La seconda tratta della linea in costruzione, Apice-Hirpinia, invece, supera i 18 chilometri e prevede l'attraversamento dell'Appennino e la realizzazione della stazione intermedia di Hirpinia. Nel progetto rientra la costruzione di tre gallerie naturali e quattro viadotti in un contesto molto complesso dal punto di vista paesaggistico.

Un indotto importante

La realizzazione della nuova linea si afferma anche come volano di sviluppo economico ed occupazionale nell'area: le due tratte a cui sta lavorando il Gruppo - la Napoli-Cancello e la Apice-Hirpinia – vedono oggi all'opera 600 persone, destinate a diventare 930 entro il 2022. Personale a cui si aggiunge una lunga filiera di fornitori, che sulla sola tratta Napoli-Cancello è rappresentata da ben trecento aziende italiane di cui ben 183 del Sud.