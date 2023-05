Napoli campione d’Italia (ma la vittoria più difficile resta quella sui cliché)

Il primo dell’era De Laurentiis è uno scudetto «alieno». E non solo perché gli azzurri per larga parte del campionato hanno fatto vedere calcio di un altro pianeta: è uno scudetto alieno dalle dinamiche su cui da sempre si regge la città. Lo è perché De Laurentiis è appunto un «papa straniero»: quelli come lui storicamente godono di scarse simpatie all’ombra del Vesuvio. La città al contrario s’innamora dei masanielli - gli eroi popolari: i Maradona, gli Higuain, i Sarri -, rivoluzionari senza camicia che qualche volta fanno la storia, ma quasi sempre finiscono con la testa tagliata. Non è un caso se Adl è stato per paradosso uno dei presidenti più contestati della storia del Napoli. Fino a settembre c’era chi gridava «A16», auspicando una sua rapida ritirata a Bari. Fino a inizio aprile, nonostante i fatti stessero dimostrando che aveva allestito il Napoli più forte di sempre, piovevano insulti.

Lo scudetto di Giuntoli

Alla faccia di tutti coloro, Adl ha vinto. E non solo: ha vinto nell’anno delle cessioni illustri di Insigne, Mertens e Koulibaly; degli acquisti degli illustri sconosciuti Kvaratskhelia e Kim che sembravano certificare una dismissione più dolorosa di quella di Bagnoli e invece certificavano soltanto l’incompetenza degli osservatori calcistici nostrani. Perché Kvaratskhelia e Kim erano lì, serviva soltanto un Giuntoli che se li andasse a prendere. E Adl otto anni fa ha avuto l’intuizione di affidare il mercato del Napoli a uno come Giuntoli. Sarà lui il primo fuoriclasse da trattenere a tutti i costi, a fine stagione. Variabile Juventus permettendo.

Lo scudetto di Spalletti

Adl ha vinto con Spalletti in panchina, un altro che non ha mai fatto niente per riuscire simpatico, sul quale pendeva il pregiudizio: parte forte, poi si ammoscia, fa bel calcio, ma non vince. Al massimo vince in Russia, se allena la squadra per cui tifa Putin. Quante ne abbiamo sentite su Lucio, certaldino che s’atteggia a santone, addirittura «villain» della serie Tv su Francesco Totti Speravo de morì prima. Scena madre, quella in cui Ilary lo definisce «piccolo uomo» per difendere il suo grande amore. Poi, si sa, il grande amore è finito a Rolex in faccia, mentre Spalletti è l’eroe che riporta lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, impresa che vale quella di Ranieri col Leicester. Perché il tempo sa essere galantuomo.

Anche Spalletti è un fuoriclasse da trattenere: se devono parlare i risultati raggiunti, è il miglior tecnico della storia del Napoli senza se e senza ma. Perché Bianchi aveva Maradona, Ancelotti voleva CR7, Benitez voleva Mascherano, Sarri piangeva Higuain eccetera. Spalletti ha fatto il presepe con i pastori che aveva. E così ha costruito quello che per lunghi tratti della stagione è stato il Napoli più forte di sempre. Un anno fa i soliti ultrà lo contestavano, eppure avrebbero dovuto saperlo: l’ultimo certaldino passato da queste parti andò a finire che scrisse il Decameron. Vedremo se resterà, ma in ogni caso dovremo dirgli grazie per quest’annata memorabile.

Si poteva fare di più?

Si poteva fare di più? Partiamo dal presupposto che a Ferragosto 2022, prima di campionato, tutti a Napoli ci avrebbero messo la firma per arrivare fin qua. Facciamo però qualche distinguo: se parliamo di calcio giocato, è stato Napoli cannibale fino all’ultima pausa delle Nazionali. Poi qualcosa deve essersi rotto: a livello di forma fisica (fanno fede gli infortuni), ma ancora di più mentale. Vedi l’uscita ai quarti di Champions col Milan, quando tutti ti davano già vincente, o il match-ball scudetto sprecato. Se parliamo di ciò che gira intorno al calcio giocato, è stato esaltante vedere il Napoli di De Laurentiis procedere in direzione ostinata e contraria per larga parte della stagione.