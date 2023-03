Napoli-Eintracht, guerriglia tra tifosi: primi 7 arresti dopo il match di Champions

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sette tifosi, quattro napoletani e tre tedeschi, sono stati arrestati nel corso della notte per gli scontri con le forze di polizia che si sono verificati prima e dopo la gara di Champions League tra il Napoli e l’Eintracht. Si tratta, secondo quanto si apprende, di una prima tranche e il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. Quattro arresti, di cui uno in flagranza, sono stati notificati per i tafferugli verificatisi mercoledì sera sul lungomare della città, nei pressi dell’hotel dove alloggiavano gli ultras tedeschi. Altri tre, in differita, sono stati notificati invece per gli scontri avvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù.

Guerriglia urbana mercoledì 15 marzo a Napoli prima e dopo la partita interna di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte, vinta dagli azzurri 3-0 con conseguente passaggio del turno. Scontri in pieno centro tra i tifosi partenopei e i tedeschi prima del match tra il terrore di passanti e commercianti. Tensione anche al termine della gara, vinta dal Napoli, con un gruppo di ultras napoletani che ha tentato di avvicinarsi all’hotel dei tedeschi, il Continental, proprio mentre stavano per iniziare le operazioni di trasferimento dei supporter sui bus per portarli via dalla città.

Bombe carta anche dopo il match

Un gruppo di napoletani ha fatto esplodere bombe carta e lanciato pietre. Le forze dell’ordine hanno usato lacrimogeni e idranti e respinto l’assalto. La Lega chiede che il governo tedesco paghi i danni. L’opposizione punta il dito sul ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Venga in aula a riferire». Una giornata di violenza e di follia, quella del 15 marzo a Napoli. Strade del centro storico trasformate in un campo di battaglia, negozi danneggiati, una volante della polizia incendiata, bus nuovi dei trasporti pubblici con i vetri fracassati. Una vera guerriglia scatenata dalle tifoserie di Napoli e Eintracht, scortati da supporter dell’Atalanta con cui sono gemellati. Per la città una giornata da dimenticare.

E poi un diluvio di polemiche, col ministro Piantedosi e la gestione della sicurezza nel mirino. In molti chiedono al responsabile del Viminale di spiegare cosa non ha funzionato, la Lega vuole che sia il governo tedesco a pagare i danni, mentre il sindaco Gaetano Manfredi parla di «scene di devastazione inaccettabili. Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi si è reso protagonista di questa violenza, da qualsiasi parte sia giunta», ha detto Manfredi facendo anche sapere di avere incontrato nella sede del Comune l’ambasciatore tedesco «per condannare assieme gli atti di violenza e ribadire il forte legame tra Napoli e la Germania». Da Berlino è arrivata la condanna delle violenze da parte della ministra dell’interno, Nancy Faeser, per la quale «i violenti e i teppisti distruggono lo sport».

Stampa tedesca contro il gemellaggio con l’Atalanta

Parole dure anche dal quotidiano poplare Bild Zeitung, che titola «vergogna Champions League a Napoli», accusando i tifosi dell’Eintracht di aver «vandalizzato» la città «assieme agli hooligan dell’Atalanta». Di possibili legami fra la tifoseria di Francoforte e quella bergamasca parla anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai tedeschi residenti a Francoforte, dalla Germania i tifosi sono arrivati comunque in centinaia a Napoli - circa 600 la stima - provenienti in treno da Salerno e in aeroporto a Capodichino.